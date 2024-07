Bruka Engleza na Vimbldonu! Novak se obatio kćerki Tari, a oni ga izviždali (VIDEO)

Još jedan ružan detalj sa Vimbldona, novi zvižduci Novaku Đokoviću.

Izvor: RTS / Printscreen

Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona pošto je danas bez većih problema pobijedio Lorenca Muzetija (3:0). Noletu će ovo biti deseto finale na Vimbldonu gdje traži osmu titulu, a još nevjerovatnije je što će 37. put igrati grend slem finale i to protiv Karlosa Alkaraza.

Bez obzira na sve navede podatke, koji samo svjedoče o veličini Novaka Đokovića, nepristojna engleska publika ponovo je imala "svoj dan". Počelo je krajem meča, kada su snažno bili uz Lorenca Muzetija. Uticalo je to na Novaka, pošto su pojedini navijači zviždali i provocirali usred poena, što je naravno uticalo i na njega. Locirao je odmah navijača i počeo verbalni okršaj sa njim, a nažalost u tome su mu se priključili i drugi.

Kada je Novak Đoković došao do pobjede, ponovo je "zasvirao violinu" zbog svoje kćerke Tare, međutim to je opet natjeralo mnoge navijače da zvižde... Bruka i sramota! Pogledajte kako je to izgledalo...

Pogledajte 00:18 Novak đoković svira violinu reketom Izvor: RTS Izvor: RTS

