Šta ako Srbija i Kosovo budu zajedno na postolju? "Nije srpski bježati! Ovo je, vjerujte, jedino ispravno"

Predsjednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković oglasio se o pitanju koje izaziva polemike uoči takmičenja u Parizu.

Izvor: MN PRESS

Šta će se dogoditi ako srpski olimpijci na Olimpijskim igrama u Parizu budu osvojili medalju na istom takmičenju na kojem isti uspjeh ostvare i predstavnici samoproglašenog "Kosova"? Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković odgovorio je na to pitanje u intervjuu za "NIN".

"Na tom pitanju, na državnom nivou, ne donosimo i ne definišemo stav. Idemo na postolje ili ne idemo na postolje? Moj stav je da idemo na postolje, da nije srpski bježati. Pobijedi tog protivnika sa Kosova! Oni su član MOK-a kao i sve druge članice MOK. Kao Britanija, Njemačka, kao Srbija. I Tomas Bah, predsjednik MOK, zaprijetio je još u vrijeme Rija da će nas suspendovati i izbaciti iz svoga članstva ako odbijemo da igramo. Ja pitam, ko ima pravo da uništava svoju omladinu, ko ima pravo da takvim potezom, rizikujući da ne učestvuju na Olimpijadi, ugrožava njihovu budućnost? Ko je taj i zašto to radi? Ja sam predsjedniku države rekao moj stav. On je izašao dole pred cijelu ekipu pred Tokio, kada nas je primio, i prihvatio ovo što sam ja predložio - da se ne ide sa postolja. Ja kažem, nije srpski bježati. I to je moj stav. Naravno, nekome se to neće sviđati, ja to znam. Možda bih kao civilno lice drugačije razmišljao. Ovo je, vjerujte, jedino ispravno.", kazao je Božidar Maljković.

Božidar Maljković govorio je ovog četvrtka u Parizu na konferenciji za novinare srpskog olimpijskog tima, zajedno sa Novakom Đokovićem, Nikolom Jakšićem, Tijanom Bošković, Sonjom Vasić (nekad Petrović)...

"Srpski tim je u Pariz stigao sa 112 sportista, uključujući Novaka Đokovića, Tijanu Bošković, Nikolu Jokića i Ivanu Španović… Srbija je spremna da zablista u ovom legendarnom gradu. Ako deset odsto sportista osvoji medalju, to je 11 medalja, što bi bilo sjajno", rekao je on tom prilikom.