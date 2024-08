Biološki muškarac već bio na Olimpijskim igrama: Ovako je Iman Helif ostala bez medalje u Tokiju! (VIDEO)

Na Olimpijskim igrama u Tokiju Iman Helif iz Alžira učestvovala u ženskoj konkurenciji i nije stigla do odličja.

Olimpijske igre u Parizu obilježio je skandal u ženskom dijelu bokserskog turnira, pošto je Alžirka Iman Helif (25) u prvoj rundi savladala Italijanku Anđelu Karini. Italijanska bokserka predala je meč nakon samo 46 sekundi i dva veoma snažna udarca koja je dobila u lice, a zatim je pala na koljena i zaplakala. Pobjednik ovog meča je Iman Helif, bokserka koja je rođena kao biološki muškarac.

Čitav svijet danas priča o među Karini i Helif, uz podsjećanje da je Iman prošle godine izbačena sa Svjetskog prvenstva jer je Svjetska bokserska federacija utvrdila da je rođena kao muškarac. Međunarodni olimpijski komitet nije se pridržavao istog kriterijuma pred Olimpijske igre u Parizu, a mnogi su zaboravili da je Alžirka nastupila i na takmičenju u Tokiju prije tri godine.

Šampionka Afrike iz 2022. godine, osvajačica zlata na Mediteranskim igrama istog ljeta i svjetska vicešampionka iz 2022. godine Iman Helif već je pokušala da se domogne zlatne medalje na Olimpijskim igrama, ali tada nije mogla da dođe do odličja!

Ovako je izgledao meč Iman Helif i Anđele Karini u Parizu:

Na putu Iman Helif našla se predstavnica Irske Keli En Herington, koja je nepodijeljenom odlukom sudija upisala trijumf u četvrtfinalu. Herington je kasnije savladala i sve ostale protivnice na putu do zlatne medalje, a Helif je novu priliku da se oproba protiv žena dobila ovog ljeta u glavnom gradu Francuske. Pogledajte detalje meča iz Tokija, sa Olimpijskih igara 2021. godine:

Meč sa Olimpijskih igara u Tokiju. Izvor: YouTube/Eurosport

Helif je u Tokiju savlada Marijem Homrani iz Tunisa, prije nego što se namjerila na djevojku iz Irske koja joj je završila učešće na prvim Olimpijskim igrama. Tada je to bila kategorija do 60 kilograma, a danas je Alžirka u kategoriji do 66 kilograma - gdje je prethodnih godina već bilježila poraze od najboljih svjetskih bokserki.