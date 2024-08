Emotivna objava Dragutina Topića: Nosio sam te na ramenima do vrtića, nosiću te i na postolje!

Dragutin Topić imao je emotivnu objavu na Instagramu o svojoj ćerki Angelini.

Izvor: Printscreen/Instagram/Dragutin Topic

Angelina Topić trebalo je danas da skače za medalju na Olimpijskim igrama. Prošla je u finale, ali joj je povreda stala na put. Došlo je do preloma zgloba i umjesto da skače u vis u Parizu, ona je došla u Beograd i to u kolicima i sa ortopedskom čizmom na nozi. Kao što je i sama napisala - nije bilo suđeno.

Emotivno izlaganje poslije svega toga imao je njen otac Dragutin Topić. Oglasio se na društvenim mrežama i njegova objava ražnežila je mnoge. "Nosio te 'ćalac' kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac unio u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmijeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sljedeće pobjedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te", napisao je Topić.

Njegova objava izazvala je reakcija, uglavnom pozitivne, čestitali su mu i poželjeli Angelini da se što prije oporavi, vrati na stazu i da pokaže svima zbog čega važi za jednu od najtalentovanijih atletičarki na planeti.

Podsjetimo, ovo je bila Angelinina poruka posle odluke da se povuče sa Olimpijskih igara i da ne skače u finalu. "Nažalost, to bi bilo to od mog nastupa na ovim Olimpijskim igrama. Snimak je pokazao da je došlo do ozbiljnije povrede, preloma u desnom zglobu i neće biti moguće da se pojavim u velikom finalu u nedelju. Vjerovala sam da ću, uprkos svemu, moći da izađem na borilište, dala sam sve od sebe da se izborim ali na kraju nije bilo suđeno. Ovog puta. Vidimo se uskoro, neću daleko", napisala je Angelina.