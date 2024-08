I Hrvatska navijala da Aleksandra pobijedi za Srbiju!

Petra Butala-Kovačić, trener srebrne Srpkinje Aleksandre Perišić, poslala snažnu poruku novoj tekvondo heroini srpskog sporta.

Izvor: RTS/Screenshot

Aleksandra Perišić, srpska reprezentativka u tekvondou i osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama, i dalje je pod jakim utiscima velikog uspjeha u Parizu. Plakala je kao kiša u petak uveče zbog poraza u finalu, a i 24 sata kasnije sve je i dalje jako svježe u njenim emocijama i moglo se osjetiti da bi opet lako zaplakala.

U intervjuu za Radio-televiziju Srbije u "Srpskoj kući" u Parizu, nasljednica Milice Mandić i Tijane Bogdanović priznala je da prošle noći uopšte nije spavala. "Nije bilo spavanja, Petra je uspjela malo, ali ja nisam mogla. Trebalo je da se saberem, ali nisam uspela", rekla je Aleksandra u zajedničkom intervjuu sa svojim trenerom, Hrvaticom Petrom Butalom Kovačić.

"Malo smo se obje isplakale, zagrlile se i da kažem, odlučile smo da nastavimo dalje, da je ovo znak od Boga i da je trebalo tako da se desi da bi, daj Bože, u El-Eju bila zlatna medalja i da bismo išli ka daljim ciljevima", kazala je srpska olimpijska.

Poslije osvajanja srebra, dobila je doček srpskih sportista u olimpijskom selu. "Doček je bio nevjerovatan, da nije bilo Petre iza mene i da joj nisam pružila ruku da mi bude lakše, bilo bi još teže. Hvala svima, bilo je neopisivo i voljela bih da to svako prođe. Nemam riječi da izrazim, koliko sam im zahvalan"

Petra Butala-Kovačić, trener srebrne Srpkinje, takođe je prenijela svoje utiske: "Cijeli dan je bio jako težak, puno emocija, objema nam je to mnogo značilo. Na Aleksandri je bio ogroman pritisak i sve vrijeme smo pokušavali da se fokusiramo, ali i da ostanemo fokusirane i opuštene. Napravili smo veliki posao, niko osim nas ne zna šta smo sve prošli na putu do cilja. Naše porodice, naši najbliži, moj suprug koji takođe radi sa Aleksandrom... Ovim putem im zahvaljujemo, ova medalja je i vaša i hvala vam. Obje smo plakale poslije finala, ali kada se sve sleglo i kada su prošle emocije - ponosni smo. Na ovom putu smo zajedno i nadam se da smo i naciji dali razlog da budu ponosni i srećni".

Otkrile su zanimljiv detalj - da je Aleksandra tražila da joj Petra oduzme mobilni telefon kada su došle u Pariz. "Da se ogradim, to je bio njen prijedlog", kazala je Butala-Kovačić. "Uradila sam to jer sam mislila da će to dosta pomoći da moj fokus stavi 100 odsto" dodala je Aleksandra.

"Pitala sam je da li da joj dimnim signalima šaljem poruke kada je trening. Kupila je jednokratnu karticu, samo sam ja imala broj i tako smo komunicirale", dodala je Butala-Kovačić, pa još jednom govorila o nastupu na turniru:

"Što se tiče turnira, to su ljudi sa kojima se borimo kroz čitavu sezonu, ali igre kao igre nose posebnu energiju i ipak se boriš za naciju, ne predstavljaš samo sebe, 7.000.000 ljudi navija za tebe i više, ljudi iz inostranstva takođe. Mislim da takvu emociju nose samo Olimpijske igre".

Na kraju razgovora, razmijenile su dirljive poruke jedna drugoj. Petra je uputila Aleksandri poruku: "Svaki ovako veliki i težak put popločan je svim vrstama emocija, pogotovo kada postoji tolika ljubav - i međusobna i prema sportu i svemu što radimo. Srećna sam što postoji takav odnos i da nije Aleksandra takva - kakva je, ne bismo ni stajali ovdje. Jako sam ponosna na tebe", kazala je Butala-Kovačić. "I ja na tebe", uzvratila je Aleksandra.

Za kraj, Hrvatica je rekla da se i u njenoj zemlji navijalo za Aleksandru. "Bilo je jako puno navijača iz Hrvatske i sa svih strana, hvala vam za sve", dodala je.

(MONDO)