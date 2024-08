Loše vijesti za Novaka, strepi pred US Open: Mora da navija za Janika Sinera, da ga ne bi sačekao u Njujorku!

Novak Đoković se sprema za US Open, a Aleks Zverev se sprema da mu otme drugo mjesto!

Novak Đoković još strepi! Trenutno je srpski teniser drugi na ATP listi što mu garantuje mjesto drugog nosioca na US Openu i sigurno razdvajanje od Janika Sinera u žrebu do finala, ali to može da se promijeni. Dva tenisera su u Sinsinatiju mogla da ga prestignu, ali kako je nervozni Karlos Alkaraz odmah ispao knjiga je spala na jedno slovo.