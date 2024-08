Tucak pričao o porazu od Srbije: Uslijedila je reakcija koju nije ni sanjao

Ivica Tucak nije ni sanjao da će ga Hrvati pozdraviti nakon poraza od Srbije u finalu vaterpolo turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Prošlo je sedam dana otkako je Srbija osvojila zlatnu medalju u vaterpolu na Olimpijskim igrama u Parizu, a čini se da se mnogi u reprezentaciji Hrvatske još nisu pomirili sa tim. Najteže je selektoru Ivici Tucku, sam je više puta isticao da sanja olimpijsko zlato i da nikada od tog sna neće odustati, dodavši da srebru ne može ni da se veseli.

Ipak, čini se da je prestrog prema sebi i to se može vidjeti prema dočeku koji ga je dočekao po povratku u zemlju. Stao je smrknut i ne naročito raspoložen pred medije, u društvu članova Saveza i pojedinih svojih igrača, a čini se da bi ga aplauzi sa kojima je tad pozdravljen mogli malo i oraspoložiti. Ipak je došao do srebrne medalje, i to proti najveće vaterpolo sile na svijetu, trostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona - Srbije.

"Hvala vam ljudi, hvala i domaćinima od gradonačelnika, navijačima, ministru... Hvala na toploj dobrodošlici. Nakon 22 naporna dana u Parizu, vratili smo se sa srebrnim odličjem...", govorio je mirnim tonom Tucak, kada su se prolomili aplauzi i povici "bravo, bravo", poslije čega se malo oraspoložio i shvatio šta je uradio.

"Znate i sami da to nije ono što smo željeli i sanjali. Pravi sportista mora tako da razmišlja. Ovo je ogroman uspjeh koji smo napravili, treba vremena da se smire emocije. Niko nam ne može zabraniti da sanjamo. Ja sam uvjeren da ćemo mi to zlato donijeti. Hvala vam!", poručio je selektor vaterpolista Hrvatske prije nego što je napustio govornicu uz još jače aplauze prisutnih navijača.

U međuvremenu, Ivica Tucak koji ima i tešku životnu priču, potpisaće i novi četvorogodišnji ugovor sa Vaterpolo savezom Hrvatske i očekuje se da će biti selektor i u Los Anđelesu, gdje će pokušati ponovo da zaustavi Srbiju koja već duže od decenije dominira ovim sportom na Olimpijskim igrama.

Pogledajte još jednom kako je izgledalo slavlje srpskih vaterpolista poslije pobjede nad Hrvatskom u Parizu:

A ovako je bilo na balkonu u Beogradu:

(HRT/MONDO)