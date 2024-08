Čula da opet ima rak i odmah pozvala najveću rivalku: Ratovale decenijama, pa zajedno pobijedile u bolnici!

Martina Navratilova je pobijedila rak, a pomogla joj je najveća rivalka Kris Evert.

Počeo je US Open, a kada krenu grend slemovi mnoge legende se pojave na televizijama kao stručni konsultanti, Na ovom US Openu će mečeve između ostalog komentarisati i Martina Navratilova, jedna od najboljih teniserki svih vremena. Čehinja je US Open osvajala četiri puta u singlu i čak devet puta u dublu, a sada je u emotivnom intervjuu za "Skaj" otkrila kako je dva puta pobijedila kancer!