Rodžer Federer pozvao Aleksandra Zvereva na turnir, pa ga isprozivao!

Rodžer Federer pričao je o Aleksanderu Zverevu i dao mu je i savet šta mora da popravi da bi osvojio grend slem trofej.

Aleksander Zverev napunio je 27 godina i još uvijek nema nijednu grend slem titulu. Osvojio je Olimpijske igre u Tokiju i to mu je najveći uspjeh u teniskoj karijeri. Igrao je dva finala, na Australijan openu (2020. godine) i na Rolan Garosu ove godine. U Melburnu je izgubio od Dominika Tima, a u Parizu od Karlosa Alkaraza.

Šta mu fali? O tome je pričao Rodžer Federer. Pozvao ga je na svoj turnir, na Lejver kup, a onda ga je isprozivao pred kamerama. Bez previše ustezanja je iznio kritike na račun njegove igre i dao mu savjet šta mora da promijeni što prije. "Nisam njegov trener, tako da mogu otvoreno da pričam. Kada ga gledam, vidim nekoga ko igra previše pasivno. Previše je defanzivan u odlučujućim momentima. Sjajan je u defanzivi, ali da bi pobijeđivao, mora da gleda naprijed, mnogo naprijed. Ako to implementira u svoju igru može da ostvari velike stvari", rekao je Federer.

Uvjeren je bivši švajcarski teniser da Nijemac može do trofeja, ako promijeni te ključne detalje. "Kada igrate protiv najboljih na svijetu, morate da preuzmete inicijativu i da budete ofanzivni. Nije to uradio protiv Frica. Ne fali mu mnogo. Odličan je igrač, ali da bi osvojio grend slem trofej moraš da vjeruješ u svoje udarce, da igraš više napadački. Mora da vjeruje cijelim svojim tijelom, titule neće doći same od sebe, čak ni prve", zaključio je Federer.

Djelovalo je da mu je put ka novom grend slem finalu bio otvoren i u Njujorku poslije ispadanja Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, ali je Zverev stao u četvrtfinalu. Izgubio je od Frica i to u meču u kom su ga mnogi vidjeli kao favorita. On još nema pehar sa nekog od četiri najveća turnira za razliku od svojih mlađih kolega Alkaraza, Janika Sinera, pa čak i onih koji su njemu bliži generacijski poput Danila Medvedeva, pa i novog penzionera Tima...

