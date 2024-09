Dragan odbio Francuze zbog Srbije, pa obrukao PSŽ u Evropi: Ovakvu bruku ne pamte decenijama

Kakav poraz Pari Sen Žermena, šta se dešava sa najskupljim timom u Evropi?

Izvor: Stephane Pillaud / Panoramic / Profimedia

Nakon što su Miloš Kos i Mihailo Radovanović uspjeli da upišu pobjedu u Ligi šampiona sa Zagrebom Dragan Pešmalbek je ponizio PSŽ. Njegov Vesprem je savladao PSŽ 41:28 (18:15) i nanio je najveći poraz u Ligi šampiona Parižanima od 2006. godine. Srpski pivotmen koji je inače rođen u Francuskoj, od oca Francuza i majke Srpkinje, dao je jedan gol na ovom meču, Francuzi su došli glave PSŽ-u pa je tako Nedim Remili dao sedam golova, Ugo Deskat pet, a Vailupau je bio najefikasniji sa osam. Kod PSŽ-a su Kamil Šipžak i Feran Sole imali po pet golova, a Luka Karabatić je dao dva gola.

"Bilo je to nešto baš posebno. Dvije godine prije toga sam trenirao sa Francuskom i bio sam na spisku reprezentacije, a onda odjednom igram protiv Francuske. Takav je život", rekao je Dragan Pešmalbek u intervjuu za MONDO o debiju za selekciju Srbije upravo protiv Francuske.

On je rođen u Bretanji, nije pričao srpski do 23. godine i kada je upoznao Kiru Lazarova i Senjamina Burića u Nantu riješio je da sam nauči svoj jezik. Na kraju je odbio pozive Francuske i da obuče dres Srbije, a sada je jedan od najboljih pivota u Evropi.

"Kada si dijelom stranac i neko ti je iz druge države u Francuskoj te svi zezaju. Kad čuješ Dragan znaš da to nije francusko ime. Tamo i ne znaju da kažu Dragan, jer se "an" na kraju čita kao "o" pa kažu Dragon. Uvijek sam ih ispravljao i uvijek sam morao da objašnjavam odakle sam, ali to je važno za mene, da objasnim gdje su moji. I uvijek kada je Srbija igrala sa Francuskom navijao sam za Srbiju", objašnjava Pešmalbek za MONDO.

Drugi Srbin koji je nastupao u četvrtak uveče u Ligi šampiona je izgubio. Barselona je savladala Pik Seged 31:30, a Lazar Kukić je za mađarski tim dao dva gola. Kod Barselone reprezentatvac Španije srpskog porijekla Petar Cikuša dao je takođe dva pogotka. Kod pobjednika je Aleš Gomez Abeljo imao pet golova, a u Seged je Mario Šoštarić pogodio osam puta.

Sporting je u gostima razbio Federiciju 387:19 (17:9) uz deset golova braće Kosta i pet pogodaka Brankinja. Bivši prvak Evrope Magdeburg je ma svom terenu savladao Kolštad 33:25, mada je ovaj meč bio gotov na poluvremenu kada je tim iz Istočne Njemačke vodio 18:9. Albin Lagergren je dao osam golova, Magnuson i Damgard po pet, a kod KolštadaLise i Oskarson takođe pet.

