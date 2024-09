Alkaraza pitali za Sinerov doping, on mu pružio podršku: To što on radi nije normalno, nadam se da će ubrzo kraj

Karlos Alkaraz je stao na stranu Janika Sinera.

Izvor: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Nikako da prestane da se priča o dopingu Janika Sinera. Najbolji teniser svijeta u ovom momentu dva puta je pao na doping testu ove sezone, ali je proglašen nevinim od strane teniskih institucija. Svjetska antidoping agencija WADA je to osporila, a brojni teniseri su negodovali jer je Sineru dozvoljeno nešto što sigurno ne bi bilo tolerisano manje poznatim igračima.

Sada se povodom cijele situacije oglasio i jedan od Sinerovih najvećih rivala Karlos Alkaraz. Upravo je od mladog Španca Italijan preuzeo prvo mesto na ATP listi, a prilično je pomirljivo pričao o celoj situaciji. Istakao je da veruje da je Sineru jako teško da se nosi sa svim što se sada dešava i da se nada da će se sve uskoro riješiti.

"Teško je. Znam da je to jako teško za njega. Svi pričaju o tome, to je u vijestima. tema je. Vjerovatno su, kao što je on i rekao ranije u Njujorku, sada ljudi krenuli da ga gledaju drugačije. Ne znam kako mu je, ali sigurno da razumijem poziciju. Ali u svakom slučaju njegova igra i nivo na kome igra sa tim kroz šta prolazi nije normalan. Uspio je da ostavi sve stvari sa strane kada uđe na teren i da igra dobar tenis. To je nevjerovatno. Nadam se da će se ova stvar uskoro završšiti i da će moći da ostane fokusiran na ono što voli, a to je tenis. Sve što mogu da kažem je da se nadam da se uz prave ljude oko sebe neće osjećati loše u narednim mjesecima", rekao je Alkaraz.

Janik Siner je trenutno prvi na ATP listi sa ogromnom prednošću u odnosu na rivale. Drugoplasirani Aleks Zverev ima 6.875 bodova, Karlos Alkarza je na 6.690, a Novak Đoković je četvrti sa 5.560 poena. Ipak, ako WADA ipak kazni Sinera moglo bi da dođe i do suspenzije i oduzimanja bodova.