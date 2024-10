"Mislila sam da ću ostati invalid": Srpska atletičarka povrijeđena na pješačkom prelazu, mora na operaciju!

Srpska atletičarka Natalija Grujić otkrila detalje teške povrede koju je zadobila na pješačkom prelazu.

Izvor: Instagram/natalijagrujicc/printscreen

Talentovana srpska atletičarka Natalija Grujić (18) doživjela je veliku nesreću nedaleko od Atletske dvorane na Banjici, u Bulevaru Oslobođenja. Nesavjesni vozač nije obratio pažnju na djevojku koja je prelazila ulicu kako bi stigla na trening, pa joj je na pješačkom prelazu točkovima prešao preko oba stopala - zbog čega je Natalija hospitalizovana, pa i operisana.

Atletičarka Crvene zvezde i jedna od najtalentovanijih djevojaka u Srbiji ispričala je do detalja kako je izgledao incident u saobraćaju nako kojeg joj je jedna noga u zavojima, a na drugoj nosi longetu.

"Tu nema semafora, ali ima ležeći policajac na kojem se nalazi pješački prelaz. Vozač u traci do mene se zaustavio i pokazao mi da me pušta da pređem ulicu. Kada sam prešla tu traku pogledala sam da li u drugoj ima vozila i skamenila sam se kada sam vidjela auto u brzini jako blizu mene. Obuzela me je jeza, nisam mogla da se pomjerim, ali sam se iz petnih žila trudila da to uradim. Zahvaljujući atletici, gdje sam naučila da kada ti je teško i misliš da ne možeš ipak možeš, uspjela sam u sekundi da dođem sebi, da se odkamenim i da napravim dva, tri koraka unazad. Sve se izdešavalo mnogo brzo, znala sam i pored toga da će me udariti, da nema vremena da se sklonim na sigurnu udaljenost", rekla je nakon nesreće Natalija za sajt "Atlex".

Natalija Grujić pala je na zemlju i pomislila da je to kraj njene karijere...

"Nakon udarca pala sam na zemlju. Ležala sam nekoliko sekundi, nisam mogla da vjerujem. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta se desilo i prva pomisao mi je bila da ću ostati invalid do kraja života i da mi je cijela karijera uništena i završena prije nego što sam je zapravo i počela", istakla je Natalija i dodala: "Odmah mi je prišao čovjek iz kola koji me je propustio da prođem, potom i čovjek koji me je udario, a vrlo brzo su došli i iz klinike koja se nalazi odmah pored. Nakon što sam došla sebi, ustala sam. Bila sam srećna što nisam invalid i što mogu da stojim na nogama. Skoro ništa nisam osjećala, samo su me strašno boljeli zglobovi."

Natalija će morati da operiše metatarzalnu kost, što je česta sportska povreda - ali je kod nje nastala iz sasvim drugačijih razloga. Ipak, nada se da će nakon perioda rehabilitacije ubrzo ponovo biti na treninzima, da nastavi karijeru koja mnogo obećava.

"Snimili su mi oba stopala, jer su mi točkovi prešli preko oba. Zbog toga su mi bila jako natečena i nije moglo ništa mnogo da se vidi. Sutradan sam otišla na ortopediju i saopštili su mi da mi je pukla peta metatarzalna kost na stopalu zbog čega mora da se radi operacija kad splasnu otoci", priča Grujić i dodaje: "Na sreću ispalo je da nije ništa toliko strašno. Nakon operacije ostajem jedan dan samo u bolnici, a već od ponedjeljka krećem na rehabilitaciju i terapije koje će trajati dvije nedjelje. Kada se to završi imam pregled i kontrolu nakon čega se nadam da ću moći da se vratim treninzima."

Natalija Grujić se bavi trčanjem u srednjeprugaškim disciplinama i višestruka je šampionka Srbije u nekoliko kategorija. Srbiju je predstavljala i na Svjetskom prvenstvu za takmičarke do 20 godina, gdje je u finalu zauzela 15. mjesto u disciplini 1.500 metara, iako je od većine takmičarki bila znatno mlađa.