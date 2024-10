"Nije tačno, lažu!": Oglasio se Janik Siner, potvrdila i Ruskinja

Ništa još uvijek od stajanja na "ludi kamen" za Janika Sinera.

Izvor: Profimedia/Marco Steinbrenner / Zuma Press

Italijanski mediji redovno pišu o Janiku Sineru, a ovih dana je tema osim njegovih uspjeha na teniskom terenu i optužbi za doping bila i ženidba! Pojedini italijanski tabloidi su objavili da se oženio svojom sadašnjom djevojkom Anom Kalininskajom. Već neko vrijeme je broj jedan na ATP listi u vezi sa Ruskinjom, ali ipak je izgleda rano za brak.

Pojavile su se informacije da je Siner zaprosio u Njujorku nakon što je osvojio US Open, ali kako sam teniser kaže on prvi put čuje za tako nešto. On je prije veze sa Anom Kalininskajom četiri godine bio sa italijanskom manekenkom Marijom Bracini, a od sredine 2024. je stupio u romansku sa lijepom Ruskinjom.

"Nije tačno da sam se oženio. Lažu I za mene je to novost. Ne, nisam je zaprosio i ništa se nije dogodilo. Baš sam pročitao detalje sa te večere poslije US opena, ali sve je to laž", rekao je Janik Siner kada su mu pomenuli da je već oženjen. Vijesti da nisu u braku potvrdila je i sama Kalininskaja.

Za sada je Janik Siner i dalje na ATP ruru i sam ATP ga je oslobodio optužbi za doping, ali je zatim WADA, svjetska antidoping agencija ponovo otvorila istragu i sada bi ponovo Italijan mogao da bude kažnjen.

(MONDO)

BONUS VIDEO: