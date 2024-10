Evo kada danas Novak igra: Rival je "mina", ima osvojen grend slem

Flavio Koboli nije nimalo naivan rival za Novaka Đokovića u trećem kolu Šangaja.

Novak Đoković konačno izlazi na teren. Srpski teniser će se u trećem kolu mastersa u Šangaju sastati sa mladim Italijanom u usponu Flaviom Kobolijem. Nakon što je teškom mukom u dva taj-brejka sa 7:6, 7:6 savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena srpski teniser će sada nakon podneva izaći ponovo među kinesku publiku.

Tu ćemo vidjeti nešto drugačiju situaciju pošto u Aziji za razliku od Zapadne Evrope i Amerike Novaka obožavaju. Već se sjajno zabavio najbolji teniser ikada sa navijačima u nekoliko navrata i sigurno je da će publika biti na njegovoj strani ovoga puta. A kada će najbolji ikada na teren?

Jedno je sigurno, ne prije 12:30 po našem vremenu. On naravno igra na centralnom terenu, a moraće da sačeka da se završe dva meča prije njegovog. Prvi na programu je duel Stefanosa Cicipasa i Aleksandra Milera iz Francuske, a onda će na tom terenu igrati Tejlor Fric i Japanac Jusuki Vatanuki. Svakako i da se završe ova dva meča prije podne, najranije će Novak na teren u 12:30.

RIVAL OPASAN, OSVOJIO GREND SLEM!

Flavio Koboli se probija! Stigao je na ovaj turnir kao 30. na ATP listi, bio je nosilac i zato je propustio prvo kolo. U drugom je pokazao ozbiljan kvalitet i dobio je veterana i bivšeg osvajača grend slema Stena Vavrinku 6:7, 7:6, 6:3 u jednom od najboljih mečeva u Šangaju do sada.

Koboli ima 22 godine, a i on ima grend slem pehar u vitrinama. Zajedno sa Dominikom Strikerom igrao je finala juniorskog Rolan Garosa u dublu 2019. i 2020. godine, a drugo finale je i dobio. Te sezone je postao profesionalac, a 2024. je uspeo da uđe u prvih 30, a moguće je da će posle Šangaja biti 29. što bi mu bio renking karijere.

Do sada je osvojio nešto preko 2.000.000 dolara u karijeri, a ove sezone je igrao dva druga i dva treća kola na grend slemovima. Sa Novakom se do sada nije susretao, ali ako se zna kakvi su teniseri mladi Italijani jasno je da Đoković mora da se pazi. Uz to Koboli dolazi sa velikim teniskim pedigreom jer mu je i otac bivši teniser, drži tenisku akademiju u Italiji i uz to ga trenira.

Bublik, Grikspor, Pol, Darderi, Ože Aljasim, Šelton, Navone, Žari, Tabilo su igrači koje je ove sezone dobijao, ali nije bilo "velikih skalpova". Padao je protiv Nadala, Medvedeva, Hurkača... Nadamo se i sada protiv Novaka!