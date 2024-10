Da li stvarno mislite da su oko Sinera tako traljavi? Američki novinar razotkrio cijeli slučaj dopinga

Američki novinar Džon Verthajm napisao tekst o slučaju dopingovanja Janika Sinera o kojem priča teniski svijet.

Izvor: YouTube/Sport Ilustratted/Rolex Shanghai Masters

Poznati američki teniski novinar Džon Verthajm dao je u svom tekstu u "Sports ilustrejtedu" konkretan presjek situacije u vezi sa dopingovanim "Brojem 1", Janikom Sinerom.

Nakon što je Svjetska anti-doping agencija krajem septembra uložila žalbu na oslobađajuću presudu Italijanu, donesenu uprkos tome što je nekoliko puta "padao" na doping-testu, postalo je teško predvidjeti šta će se dalje dogoditi u slučaju koji je potresao tenis.

Pročitajte šta je o čitavom slučaju napisao Verthajm.

"Odluka ostavlja mnoga pitanja otvorenim i istovremeno, odgovara na mnoga pitanja koja kruže društvenim mrežama, što nije iznenađenje. Primjetite da većina članova tribunala nije znalo Sinerov identitet kada su donijeli zaključak. Odluka takođe objašnjava zašto je bio u stanju da igra i zašto je izbjegao uslovnu suspenziju. I kratki odgovor je - obezbijedio je objašnjenje istog trenutka. Neko može da se saglasi ili ne da li je ovo čvrsti princip, ali se čini da je protokol ipak bio praćen".

Prema njegovom mišljenju, postoje dva veoma upadljiva ugla ove priče.

"Uzme baš to, pa masira igrača od 100 miliona dolara"

"Kao prvo, često u slučajevima dopinga postoji lanac odgovornosti i procesne stvari. I tema alibija i objašnjenja. Ovdje činjenice, zapravo, nisu sporne. Zaključak da se Siner nije namjerno dopingovao nije osporila Svjetska anti-doping agencija. Problem je primjena zakona na činjenice, kao i činjenice na zakon. Hoću da kažem da ako smo u univerzumu striktne odgovornosti, onda su sportisti odgovorni za ono što ulazi u njihovo tijelo. Pozitivni test u ovom slučaju ukazuje na krivicu. Kako je Siner izbjegao suspenziju? Kako se nije suočio sa kaznom težom od 325.000 dolara od novca namijenjenog za nagradu na turnirima?"

"Kao drugo, postoji jaz u logici sa obje strane. U Sinerovu odbranu, postoji malo logike zašto bi sve rizikovao vrhunski igrač, tek što je osvojio grend slem trofej, dok je mjesecima udaljen od sljedećeg grend slem turnira, sa odličnom reputacijom i milionskim ugovorom sa kompanijom 'Najki'? I pored svega toga da koristi sredstva za poboljšanje performansi? U martu? U tako maloj količini? Prosto, stvari se ne slažu"

"Isto tako, nema logike ni u njegovoj odbrani. Tim uigranih, iskusnih trenera i naučnika u sportu da bude ovako traljav? Da koriste sredstvo sa zabranjene liste Svjetske anti-doping agencije, za koji znaju da je na zabranjenoj listi, da ima problematičnu istoriju, da se prodaje u pakovanju sa upozorenjem da je doping, da bi njime tretirali posjekotinu?! I onda, to čine bez rukavica, dok masiraju sportistu od 100 miliona dolara? Užasan nemar. Užasan, galaktički, nevjerovatni, jedinstveni nemar u ovoj epohi. To bi bio najblaži opis"

"I za sve na društvenim mrežama, ovdje nema skandala. Ovdje postoji spor, zdravi spor, između Međunarodne agencije za integritet tenisa i Svjetske anti-doping agencije o tome kako se pravila za doping primenjuju i sprovode. Sasvim je moguće imati spor bez zavjere i prikrivanja"

"I za kraj, za mnoge među vama koji me pitaju kako će ovo uticati na Sinera ubuduće? Moj kratki i nezadovoljavajući odgovor je - to morate sami da vidite. Tri riječi koje su izašle iz mode: Ne znam ('I don't know', na engleskom). Ali malo ljudi ima direktna saznanja o tome šta se dogodilo ili nije. Mi nismo bili u toj sobi, nismo unakrsno ispitivali članove Sinerovog tima. Mi znamo da ima nekoliko pozitivnih nalaza, objašnjenje u koje je povjerovao čitav panel stručnjaka i imamo neka pitanja koja imaju odgovor i neka na koja nema odgovora"

"Bez informacija iz prve ruke, neki će pogledati činjenice i pustiti ga da se izvuče. Drugi će pogledati činjenice i donijeti oštrije zaključke. Bilo bi mnogo lakše da postoji puška koja se puši i inkriminišući dokaz. Ili čak nedvosmislena, obavezujuća pravna odluka. A, nemamo ništa od toga. Zato će navijači morati sami za sebe da odluče kako žele da vide i da odmjere dokaze i svjedočenja koja imamo. A, onda da sami izvuku svoje zaključke", podvukao je američki novinar.