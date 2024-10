Novaka izbacili iz škole, majku Dijanu razapeli pred svima

Dijana Đoković se prisjetila kakve je sve muke imala sa školovanjem svog sina Novaka.

Novak Đoković je vrlo rano morao da odraste, da počne da shvata tenis kao profesiju, a zbog toga je između ostalog trpjela i škola. Nažalost, nisu svi imali razumijevanja za to što zbog treninga, turnira, sportskog rezultata i napretka mali Novak nije uvijek stizao na časove.

Kao osnovac pohađao je OŠ "Bora Stanković na Banjici, gdje je i odrastao. Paralelno sa časovima išao je i na tenisku akademiju Nikole Polića. Kada je stigao do srednje škole morao je i na usavršavanja preko granice, na turnire mlađih kategorija, imao je previše obaveza da bi regularno mogao da ide u školu. Iako je upisao Sportsku gimnaziju, njegova majka Dijana Đoković prisjetila se svih problema koje je imala zbog specifične situacije u kojoj se našao njen sin. Na kraju je došlo čak i do disciplinske komisije.

"Nisu imali razumijevanja da on ne može da sjedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gdje je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te Sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su “s” od Sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koje će on da savlada", rekla je jednom prilikom Dijana Đoković u emisiji "Sportlajt".

NOVAK HOĆE NA FAKULTET

Kao što smo svjedoci Novak je izrastao u izuzetno svestranog čovjeka, obrazovanog uprkos tome što je sa formalnim obrazovanjem zapravo imao muka zbog nerazumijevanja okoline. Sada u Kini ponovo oduševljava publiku kada im se obraća na kineskom, a malo gdje ode da ne progovori neku riječ na jeziku domaćina. Što se tiče diploma, neće ostati bez njih. Kako je istakao on želi da bude fakultetski obrazovan i to mu je jedan od projekata kojima će se posvetiti kada završi sa tenisom.

"Ne znam da li sljedeće ili za pet godina, ali svakako bih volio da posjedujem univerzitetsku diplomu. Tužan sam što to nisam uspio kao mlad čovjek, iako sam izuzetno zahvalan na svemu što imam i što sam postigao... To je kuća znanja, a ja sam veoma znatiželjan. Najviše me interesuju teme zdravlja, gdje je polje široko. Volio bih da izučavam i antičke civilizacije i arheologiju. U ovom periodu životu pokušavam da shvatim šta me najviše interesuje. U modernom dobu dosta toga možete da odradite onlajn, što je u mom slučaju možda najbolji metod, jer sam i teniser i roditelj", rekao je Novak Đoković jednom prilikom.

SRĐAN SVE STAVIO NA KOCKU

Dok je majka Dijana Đoković morala na disciplinske komisije zbog sina, otac Srđan je uvijek isticao koliko je vjerovao u svog sina. Nije nimalo bila laka odluka da se sve podredi sportskoj karijeri Novaka Đokovića. Jednostavno taj put je jako rizičan, mnogo toga može da se ispriječi uspjehu, ali kompletna porodica je stala uz Novaka. I vrijedelo je.

"Bila je teška i rizična odluka koju smo donijeli supruga i ja, niko nije mogao da garantuje da će nam se sve vratiti. Vjerovali smo u njega, u njegove igračke i ljudske kvalitete, kao i svi roditelji. Najveći problem u svijetu tenisa jeste nerealnost roditelja. Oni na taj način upropašćavaju djecu, porodicu i u većini slučajeva to se završi strašno loše. Neće da čuju istinu koju im govore stručnjaci ovdje i u svijetu. Ja sam se dijametralno suprotno ponašao. Znao sam da je tenis skup sport, nepoznanica za nas, nisam stručnjak da procijenim njegov kvalitet. Kad je imao osam godina, Jelena Genčić, koja mu je mnogo dala u životu, rekla je da je uz Moniku Seleš on najveći talenat kojeg je ikad vidjela. To je bilo ohrabrujuće za nas, ali nije odagnalo sumnje. Kako su godine prolazile, nismo čuli drugačije mišljenje ni od drugih stručnjaka", rekao je Đoković u intervjuu za "Kurir".