Novače, tek će da te se plaše! Đoković konačno rekao ono što su svi čekali da čuju

Novak Đoković oglasio se poslije plasmana u četvrtfinale u Šangaju.

Izvor: YouTube/Rolex Shanghai Masters/Screenshot

Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju. Lako i ubjedljivo je izašao na kraj sa Romanom Safjulinom (6:3, 6:1). Naredni rival biće mu Jakub Menšik (Češka). Poslije okršaja sa ruskim teniserom stao je pred kamere.

Njegove riječi definitivno mogu da zabrinu njegove rivale. Briljira na terenu. "I prošli meč sa Kobolijem i ovaj danas, odavno nisam igrao tako dobro, uživam na terenu. Osjećam se dobro, kada se to dešava onda uživate dok udarate lopticu. Ovakvi mečevi, ovo što osjećam na terenu je najveći razlog zašto se i dalje takmičim. Vjerujem da mogu da igram na visokom nivou, potrebno je da imam konstantnost i da se lijepo provodim i van terena, kineski navijači su sjajni, podržavaju me i sve to je fenomenalno", rekao je Novak.

Upitan je i da kaže nešto o poklonima koje dobija od navijača u Kini. "Obožavaju da daju poklone, moraću da spremim još neki kofer. Bilo je dosta poklona i za moju djecu. Zahvalan sam im i pokušaću sve da ponesem kući."

Poslije toga je sumirao utiske meča na srpskom. "Ova dva uzastopna meča bila su dva najbolja od Olimpijskih igara. Nisam igrao na ovom nivou od tada. Raduje me činjenica da dobro igram i da se dobro osjećam na terenu, to je cilj. Da dođeš i da održiš taj nivo i da zadržiš taj kontinuitet i da budeš na visini zadatka, bistrina uma, da donosiš odluke brzo i da se ne umaraš brzo protiv igrača kao što je Safjulin. Odigrao sam sjajno. Imam slobodan dan, spremam se za četvrtfinale i nadam se najboljem", zaključio je Đoković.