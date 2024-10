Novaka pitali za penziju: Mnogima je srušio nade!

Ne, Novak Đoković ne ide nigdje!

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković je u Šangaju ponovo pokazao da i sa 37 godina može da igra vrhunski tenis! Došao je do finala, pregazio nekoliko rivala, a u meču sa najboljim na ATP listi trenutno Janikom Sinerom pokazao je da može i protiv najboljih. Izgubio je finale, skupio nove bodove za odlazak na završni masters u Torino i rekao - nema ništa od penzije!

Nakon što smo čuli da ćemo naredne sezone na terenima gledati Nika Kirjosa, novinarima u Kini Novak je rekao da ni on nikako ne planira da se povuče. Poslije sezone, u kojoj još uvijek nema ATP titulu, ali ima zlato sa Olimpijskih igara, uvjerio je sve da će igrati i u 2025.

"Ne znam šta donosi budućnost, pokušaću da osjetim kako stvari teku i kako se osjećam, ali i dalje planiram da se takmičim naredne godine", rekao je on, pa je nakon toga odvojio vremena da odgovori na pitanje koliko bi mu značilo da uzme makar još jedan turnir i dođe do sume od 100 osvojenih takmičenja: "Nije to nešto što moram da uradim, mislim da sam ostvario najveće ciljeve svoje karijere. Sada su mi bitni grend slemovi i da vidim dokle mogu sebe da dotjeram."

Vidjećemo gdje će sve igrati Novak Đoković do kraja godine, za sada samo znamo da će nastupati na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji. Tu će dobiti veliki novac, a vidjećemo da li će se odlučiti da zaigra na mastersu u Parizu kako bi obezbijedio dodatne bodove U ATP trci i kako bi zaigrao na završnom mastersu sezone.