Novak sve iznenadio, otkrio čime će se baviti u penziji

Novak Đoković je otkrio čime će se baviti u penziji i prepun je ideja. Kada malo razmislite, apsolutno ima logike zašto je to izabrao poslije teniske karijere.

Izvor: Xu Yanan / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković ima 37 godina i svima je jasno da neće još dugo igrati tenis. Iako se drži daleko bolje od svih svojih rivala i vršnjaka, evidentno je da sada kada je ostvario sve ciljeve - polako "usporava". Kraj nije još uvijek stigao, ali i sam Nole priznaje da je motivacija manja, da mu treba više vremena za oporavak, a da mlađe generacije sada u potpunosti stasavaju i pokušavaju da preuzmu primat u tenisu.

Zato ne čudi što Đoković mora da misli i o onoj "budućnosti koja je iza ugla", da li za godinu-dvije-tri, možda i duže, a to je - čime će se baviti kada ostavi tenis? Jasno je po njemu da uvijek ima potrebu da se nečim zanima, ima zaista različita interesovanja, ali nije još sasvim prelomio.

Tako je u razgovoru za "Vog", pred odlazak na egzibicioni turnir u Rijadu, otkrio da bi volio da svira saksofon i da se oproba i u glumi, što ima logike kada uzmemo u obzir njegovu opuštenost pred kamerama.

"Ima mnogo stvari. Zainteresovan sam za mnogo toga. I dalje želim da naučim da sviram saksofon! Da to zaista naučim. Prije nekoliko godina sam svirao pristojno jedno vrijeme, ali sam onda postao loš jer nisam dovoljno i redovno vježbao. Podsjetili ste me sada na to. Volio bih da naučim da pjevam, da sviram neke instrumente. Saksofon je broj jedan, ali bih volio da naučim da sviram i ostale instrumente", rekao je Novak Đoković i potom dodao:

"Volio bih da naučim i da glumim u pozorištu, obožavam pozorište. Pozorište prije svega, ali volim i filmove. Ipak, više volim interakciju uživo. Volim komediju i pokušavam da pokupim neke trikove od prijatelja koji su glumci".

I zaista kada god Nole ima vremena, vidimo ga u pozorištu, često se druži i sa srpskim glumcima. Takođe, zbog svog posla često se družio i sa stranim glumcima poput Metjua Mekonahija, odnosno domaćim kao što su Dragan Jovanović.

Izvor: Instagram/printscreen/milenavasicofficial

"Volio bih da načim da slikam i crtam i da pravim stvari. Takođe sam veoma strastven kada su u pitanju stvari u vezi sa zdravljem, oporavkom, zanimaju me sportska nauka, biotehnologija... To je veliki spisak stvari koje me zanimaju, neke od mojih investicija odnose se upravo na ta polja i pokušavam u različitim partnerstvima da razvijam brendove. Moj tim i ja pokušavamo da spojimo sve kako bismo napravili grupu jakih brendova. Volio bih da svoj brend proširim van tenisa, van filantropije, u svijet biznisa, velnesa i više od toga", naglasio je Đoković koji je očigledno pun ideja.

Takođe, dobro znamo i da se Novak Đoković interesuje i za strane jezike, da koristi svaku priliku da proširi svoja znanja, pa će biti interesantno vidjeti i kako će to iskoristiti jednog dana kada dođe penzija. A nadamo se da neće još...