Leotar siguran pred domaćom publikom: Krivaja u Trebinju doživjela peti poraz u sezoni

Rukometaši Leotara savladali Krivaju u Trebinju.

Izvor: Promo/RK Leotar Trebinje

Rukometaši Leotara su u utakmici 10. kola Premijer lige BiH večeras u Trebinju savladali ekipu Krivaje rezultatom 30:29.

U uvodnim minutama meča ekipe su bile u egalu, da bi Leotar uspio da dođe do tri gola prednosti pri rezultatu 9:6. Uzvratila je Krivaja sa tri vezana gola, da bi nakon toga Leotar još jednom pobjegao na tri gola razlike.

Na pauzu se otišlo rezultatom 17:15 u korist domaćeg tima.

Leotar je i u drugom dijelu nastavio u istom ritmu da bi gosti iz Zavidovića uspjeli da stignu do izjednačenja na 10 minuta prije kraja (26:26). Ipak, Trebinjci su do kraja uspjeli da dođu do nova tri gola prednosti, što na kraju rukometaši Krivaje nisu uspjeli da sustignu.

Leotaru je ovo bila četvrta pobjeda u sezoni te sada imaju 12 bodova kao i Sloboda koja se nalazi na četvrtom mjestu tabele. S druge strane, Krivaja takođe ima četiri pobjede, ali i pet poraza uz jedan remi.