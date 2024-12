Miloš napravio haos u Zagrebu: Poslije tuče mu ne daju nigdje, traže 200.000 evra za njega!

Miloš Kos je napravio ogroman problem sebi, ali ipak ima načina da ode iz Zagreba.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije dvije nedjelje od incidenta u kome se reprezentativac Srbije Miloš Kos potukao sa saigračima Matejom Mandićem i Zvonimirom Srnom, a sada hrvatski "Germanijak" javlja da postoji nekoliko opcija za njegov nastavak karijere. Odmah je suspendovan zajedno sa Srnom, dok je Mandić koga je Kos udario u lice poslat na rehabilitaciju, a tuča nakon poraza od Nanta (25:22) u Ligi šampiona pravi ogromne probleme svima.

Reprezentacija Hrvatske bi mogla za Svjetsko prvenstvo da ostane bez svog prvog golmana, dok Srna i Kos za sada ne igraju i vidjećemo kada će se vratiti na teren. Prema informacijama "Germanijaka" Zagreb svakako ne želi da vrati Kosa u tim, ali opcija koja je na prvu loptu djelovala najlogičnije da ostane suspendovan do kraja ugovora im se takođe ne sviđa.

Takođe ne žele da ostanu praznih ruku u slučaju da iskoriste pravo da raskinu ugovor sa njim, tako da i to otpada.Prema informacijama iz Hrvatske on u ugovoru ima otkupnu klauzulu vrijednu 200.000 evra, a iako možda nema klubova spremnih da to plate navodno su se Partizan i Vojvodina odmah raspitali da li mogu da ga dovedu.

Što se tiče Vojvodine probao je Zagreb da pregovara i navodno je ponuđeno da u Novi Sad dođe Kos u zamjenu za Milana Jovanovića. To Zagrebu odgovara jer obojica pokrivaju mjesto lijevog beka, ali Vojvodina nije htjela da čuje da pusti svog vjerovatno najboljeg igrača koji je ove sezone u Ligi Evrope zatrpao mrežu Kila.

Vidjećemo da li će Zagreb uspeti da se dogovori u narednih mjesec i po dana do kraja pauze i Svjetskog prvenstva koje se održava u januaru sa nekim oko Kosa ili će srpski rukometaš pauzirati. S obzirom na njegove godine i to što sada treba da se diže u formi i bude lider tima,kako je u Zagrebu i planirano, to bi sigurno bila najgora opcija.