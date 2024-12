Novak Đoković sprema revoluciju u tenisu: Zbog onoga što je rekao, mnogima će se zamjeriti

Srpski teniser Novak Đoković u želji da tenis postane sport za sve, traži više novca za igrače.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Đoković jedan je od rijetkih koji se bori za pravdu u ovom sportu. Dok su svi ostali uplašeni da uđu ukoštac sa teniskim moćnicima - koji sve više koriste igrače i uzimaju ogroman novac na njima, dok njihove zarade ne rastu ravnomjerno - Nole ne odustaje i ne namjerava, makar ga to koštalo.

Dobro znamo da je Novak Đoković imao mnogo problema jer je ušao u otvoreni sukob sa ATP, zbog čega je osnovao svoj sindikat PTPA koji se prije svega zalaže da "veći dio kolača" od turnira ide igračima i da to ne bude sport od koga može da živi samo 50 najboljih na svijetu. Zato sprema revoluciju u tenisu koja se mnogima neće dopasti, pošto će svi morati da naprave ustupke, ako se Nole bude pitao.

Prema ideji Novaka Đokovića, ističe da turniri koje sponzorišu kladionice treba da daju minimum 50 odsto dobiti igračima koji igraju ove turnire. Istakao je da kada već teniseri ne smiju da nose njihov zaštitni znak na odjeći, a turniri mogu, da bi to bio fer sporazum koji bi "podigao" tenis.

"Ja to lično ne bih uradio (nosio ime sponzora na rukavu, prim. aut.), ali znam da bi 95 odsto tenisera to uradilo. Podržao bih to, ali ako već nije dozvoljeno - onda zaslužujemo 50 odsto od sponzorskog ugovora koje turniri imaju sa njima", naglasio je Đoković u intervjuu koji je objavila PTPA dodavši da bi takav sporazum i te kako pomogao slabije rangiranim teniserima, pošto je tenis kao sport izuzetno skup.

Đoković se takođe zalaže da se još veći dio novca uplaćuje u "penzioni fond" svakog igrača koji ne bi imao tako finansijske probleme jednog dana kada ode u penziju, pa bi mogao da uživa u lijepoj nagradi nakon iscrpljujuće karijere. Ali, njegove ideje za sada nisu još zaživjele.

Podsjetimo, Đoković je nedavno digao glas i zbog sve češće zloupotrebe nedozvoljenih sredstava u tenisu, dodavši da je za ATP vrlo važno da bude transparentija po ovom pitanju izražavajući podršku Janiku Sineru i Igi Švjontek.

Ove nedjelje Novak Đoković igraće na mastersu u Brizbejnu.