"Jako sam frustriran, pet mjeseci smo u mraku": Novak Đoković žestoko udario na ATP zbog Sinera i dopinga!

Čeka je i čekao Novak Đoković. Sada kada se oglasio, moraće ATP da preduzme nešto!

Izvor: Youtube/ CGTN Sports Scene/Printscreen

Novak Đoković je konačno progovorio! Dugo se nije oglašavao povodom slučaja Janika Sinera i optužbi da je aktuelni broj jedan na ATP listi dopingovan, a sada je otvoreno pričao o tome. Otkriveno je da je italijanski teniser u toku prethodne sezone dva puta pao na doping testu, ali se on branio time da je nedozvoljena supstanca ušla u njegovo tijelo bez njegovog znanja. Uslijedili su otkazi članovima tima, ali Svjetska antidoping agencija (WADA) ga još tereti i mogla bi da ga suspenduje.

U februaru ili martu ćemo saznati Sinerovu sudbinu, a prije toga se oglasio najbolji teniser svih vremena. Umjereno i odmjereno govorio je o ovoj problematici i rekao da svim teniserima smeta način na koji se vodi ovaj slučaj. Jednostavno mnogo toga se krije, a to nikome nije prihvatljivo.

"Znate, to nije dobra slika za naš sport. Naravno da ne želite da vidite to jer ja vjerujem da smo u posljednjih više od 20 godina koliko igram profesionalno bili jedan od najčistijih sportova. Makar ja tako mislim. Nastaviću da vjerujem da smo čist sport, samo stavljam u pitanje način na koji sistem funkcioniše. Zašto neki igrači nisu tretirani isto kao drugi igrači", rekao je Novak.

On dobro poznaje Janika Siner i ne želi da insinuira da je kriv, ali smatra da je način na koji se vodi ovaj slučaj pogrešan. Jednostavno već pet mjeseci čak ni igrači na ATP turu ne znaju o čemu se radi i kako se postupa sa najboljim teniserom svijeta u ovom momentu.

"Problem je nekonstantantnost, transparentnost, u mraku smo kada je u pitanju Janikov slučaj. Ne pitam se da li je uzeo tu supstancu namjerno ili ne. Ja vjerujem u čist sport, vjerujem da će teniseri uraditi sve da igraju fer. Znam Janika kada je bio jako mlad i ne djeluje mi kao neko ko bi to uradio. Ali jako sam frustriran kao i većina drugih igrača jer smo pet mjeseci u mraku", nastavio je Novak.

NEĆE ON NIGDJE!

Mnogi se pitaju da li će 2025. godina biti poslednja u Novakovoj profesionalnoj karijeri, ali tako ne djeluje. On je jasno rekao da može sebe da vidi još jako dugo u tenisu, da je i dalje spreman i motivisan. Ipak iskreno je naglasio da ne može da kaže dokle će to nastaviti da traje.

"Mogu da zamislim sebe. To kako se osjećam sada i kako igram, i dalje vjerujem da mogu da budem jak u narednim godinama. Koliko će to dugo potrajati, koliko ću dugo ću se osjećati motivisano da nastavim da igram, to mi još nije jasno i nepredvidivo je. Volim ovaj sport, volim da se takmičim, da se vraćam u Australiju, na mjesto gdje sam u prošlosti imao mnogo uspjeha", rekao je on.

Što se tiče narednih napora, on će prvo zaigrati u Brizbejnu gde već zna ko mu je prvi rival, a onda će otići u Melburn. Iako smatra da je dobar i u formi, skromno sebe nije stavio u prvi red favorita.

"Mislim da su glavni favoriti Siner, Alkaraz i vjerovatno Zverev. U ovom momentu je u sjajnoj formi, završio je godinu kao drugi, sve je bliži prvoj grend slem tituli, tako da vjerujem da su ta tri momka primarni favoriti kod muškaraca. Naravno tu su uvijek Medvedev, Fric, Rubljov, svi ti momci koji mogu da osvajaju velike turnire. Medvedev je bivši broj jedan i grend slem šampion, ali i ako ja igram u dobroj formi u konkurenciji sam", završio je Novak Đoković.

