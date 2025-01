Srbin mogao da umre, sad je sve otkrio: Bio prvi pik na draftu, pa preživio poslije 17 operacija!

Srbin koji je bio prvi pik na NFL draftu sada je otkrio kroz kakav je pakao prošao.

Drama koju je preživio NFL kvoterbek za koga mnogi ni ne znaju da je Srbin nešto je najgore što ćete vidjeti ovih dana! Nakon pet godina od povratka na teren Aleks Smit je podijelio sliku svoje noge kako sada izgleda! On se 2018. godine povrijedio na meču sa Hjuston Teksansima kada su na njega startovali Karim Džekson i Džej Džej Vot.

Tada su mu pukle i tibija i fibula, videjli smo kako su ga iznijeli sa terena uz velike bolove i vidan bol na licu. Odmah je prevezen u bolnicu i operisan, a onda je sve počelo da se komplikuje. Bakterija mu je zahvatila nogu i ne samo da je ugrozila nogu i karijeru nego i njegov život!

Poslije deset mjeseci, 17 operacija i borbe da prvo preživi sepsu, a onda i da mu se spasi noga, uspio je ne samo da bude pokretan nego da se vrati na teren i da 2020. godine bude izabran od strane NFL za igrača sa najboljim povratkom na teren. Pogledajte tu njegovu jako tešku povredu:

KAKO SRBIN ALEKS SMIT?

Aleks Smit je rođen 7. maja 1984. godine u Americi, a iako mu se po imenu to ne bi moglo procijeniti, po tetovažama se jasno vidi da je srpskog porijekla! On ima istetovirana četiri slova S, kao i tradicionalni srpski krst, a razlog za to je što je njegov deda došao u Ameriku sa 12 godina, a bio je Srbin sa prostora tadašnje Austrougarske. Tetovaže sa srpskim simbolima ima cijela porodica - Smitov otac i braća i ponose se srpskim porijeklom.

Jedini Srbin sa ovih prostora koji se našao na NFL terenu je kiker Filip Filipović koji je godinama igrao za nekoliko timova, a sada ima svoju školu za kikere u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak bilo je poput Nikole Kalinića i Aleksa Smita dosta igrača srpskog porekla u NFL-u.

BIO PRVI PIK, PA DOŽIVIO HOROR!

Aleks Smit je izabran kao prvi pik na NFL draftu 2005. godine od strane San Fransiska i tu je igrao do 2012. godine, Zatim je prešao u Kaznas Siti Čifse, a poslije fantastične sezone 2017. u kojoj je bacio najviše jardi u ligi prešao je u Vašington Redskinse. A onda je u prvoj sezoni u prestonici Amerike doživio povredu koja je potresla Ameriku.

"Sjećam se da sam odmah osjetio nešto čudno sa nogom. Nisam znao da je polomljena, ali je sve bilo maglovito, tako sam se osjećao. A onda mi je sve bilo jasno kada sam pogledao dole i kada sam vidio da mi noga ne stoji pravo i da sam je slomio", rekao je on jednom prilikom.

Nakon užasnih deset mjeseci sa 17 operacija i kada su mu se ljekari borili za život prohodao je uz pomoć titanijumske proteze, a onda se vratio na teren i 2020. odigrao osam mečeva za Vašigton! Bacio je 1.582 jarda i šest tačdauna, a 2021. se povukao nakon 16 gdina u NFL-u. Na kraju je bacio 35.650 jardi i 199 tačdauna u karijeri, šteta za taj jedan koji mu nedostaje! Tri puta je biran za Pro Bol igrača, a te 2020. godine dobio je nagradu za povratnika godine.

"Aleksa je napala bakterija koja jede meso i izjeda mu nogu. Uhvatila ga je sepsa i on umire. Stvarno smo prestravljeni tim rječnikom. Porodica, prijatelji, svi", rekla je njegova supruga Elizabet kada su je u jeku borbe sa povredom novinari pitali kako se ojseća.

"ESPN" je na kraju snimio i dokumentarac o njemu, a jedan ljekar je tada rekao da je njegova situacija sličnija "ratnoj nego sportskoj povredi".

