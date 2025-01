Srbija će u Bukureštu prvi put igrati po novim vaterpolo pravilima

Selektor Uroš Stevanović i vaterpolo reprezentacija Srbije prvi put će zaigrati po novim pravilima!

Uroš Stevanović i vaterpolisti Srbije su spremni! Izašao je spisak za kvalifikacije Svjetskog kupa u Bukureštu koje će se po novim pravilima igrati od 6. do 12. januara. Srbije je u grupi sa Grčkom i Crnom Gorom, a ovi mečevi će biti prvi koje će srpski tim igrati po novim idejama koje je LEN izglasao na sastanku u Singapuru.

Bazen će na ovim mečevima umjesto 33 biti dugačak 25 metara, a napad će krajati pet sekundi kraće, pa će sa 30 biti smanjen na 25 sekundi. Uvode se i čelendži za trenere tako da ćemo tek vidjeti kako će se svi timovi, ne samo Srbija, prilagoditi na ove velike promjene.

"Kvalifikovali smo se za Svjetsko prvenstvo na Olimpijskim igrama i to nam je omogućilo da na Svjetskom kupu šansu dobiju igrači sa šireg spiska koji nisu igrali na Olimpijskim igrama i juniorski reprezentativci Srbije. Nemamo nikakav imperativ rezultata i jedini je cilj da steknemo jasniji uvid na koga i koliko možemo da računamo u ovom olimpijskom ciklusu. Ambicije su uvijek najveće bez obzira na sastav u kojem nastupamo jer predstavljamo trostrukog olimpijskog šampiona i siguran sam da će igrači dati svoj maksimum u ovom trenutku", rekao je savezni selektor Uroš Stevanović.

Specifičnost ovog takmičenja je i grupa D u kojoj su samo Hrvatska i Gruzija zbog suspenzije od šest mjeseci koja je izrečena Italijanima nakon Olimpijskih igara. Što se tiče pravila, o njima se već mnogo pričalo, pa je o tome govorio i selektor Hrvatske Ivica Tucak:

"Moramo da se što prije prilagodimo na nova pravila koja će sigurno dosta promijeniti vaterpolo. Zanima me kako će sve to izgledati. Kraće je plivalište, kraće je vrijeme napada i vjerovatno će to, između ostalog, donijeti veći broj pogodaka. Na nama je da se što prije priviknemo na sve promjene u igri, a vjerujem da nećemo imati puno problema oko toga jer imamo polivalentne igrače u timu. Igra će postati više fizička, biće puno više kontakata, ali imamo igrače koji mogu odgovoriti svim tim zahtjevima. Sigurno je da će ovo biti vaterpolo koji dosad nismo imali prilike da gledamo", rekao je on.

Ovo je kompletan spisak reprezentacije Srbije za ova dva meča:

Golmani: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Pavle Gavrilović (Šabac)

Centri – Đorđe Lazić (Jadran HN, kapiten), Bogdan Gavrilović (Radnički), Strahina Krstić (Novi Beograd)

Spoljni – Ognjen Stojanović (Šabac), Marko Radulović (Posilipo), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi Beograd), Đorđe Vučinić (Novi Beograd), Vuk Milojević (Jadran HN), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac), bekovi- Luka Pljevančić (Šabac) Petar Jakšić (Radnički).

