Nemanja Majdov žestoko kažnjen jer se prekrstio i ne odustaje! "Progone pravoslavne hrišćane, nikada se neću izviniti"

Nemanja Majdov se emotivno obratio o svojoj višemjesečnoj suspenziji.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Srpski džudista Nemanja Majdov kažnjen je na Olimpijskim igrama zato što je prekršio "religijski kodeks", prema kojem je zabranjena svaka vrsta vjerske, političke, lične ili komercijalne manifestacije na terenu za borbu. Poslije turnira u Parizu dobio je pet mjeseci suspenzije jer se uprkos navedenim propisima prekrstio na borilištu.

U intervjuu za "Sportski žurnal", on je u ponedjeljak ponovo emotivno govorio o tom trenutku i o kazni koja mu je izrečena.

"Mislim da je ovo oko mene sve ranije bilo dobro isplanirano, obzirom na to da sam najuspješniji Srbin u ovom sportu, kao svjetski i evropski šampion, što je do sada samo trojici džudista pošlo za rukom na svijetu. Ono što ja nisam htio da prihvatim i, generalno, što moj karakter i naš srpski narod ne može da prihvati, to je da mi igramo po 'njihovim pravilima'. Kao pravoslavni hrišćanin uvijek ću da se prekrstim i molim. Na sceni je progon hrišćana, što se moglo vidjeti i na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu", rekao je Nemanja Majdov.

Izvor: MN PRESS

U pismu odbrane, kao izjašnjenje pred suspenziju, Majdov nije htio da se izvini zbog toga što se prekrstio i pomolio.

"Naravno da nisam, niti ću ikada, iako tad nisam ni znao kolika kazna može da bude. Da li ima nešto jače na ovom svetu od molitve 'Oče naš'? Gospod mi je dao sve, kako za mene privatno tako i za moju karijeru, on je za mene 'Broj jedan' i ponosim se time. To se neće promijeniti niti pod kojim uslovom. Slava Mu i hvala na svemu", dodao je Majdov.

