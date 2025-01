Iza svjetski poznate kompanije stoji Andrija Prlainović: Napravio imperiju, posluje u 40 zemalja, a ne hvali se

Proslavljeni srpski sportista Andrija Prlainović tokom karijere napravio kompaniju koja posluje širom svijeta i jedna je od najbitnijih na tržištu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Proslavljeni sportisti počnu da paniče kada se približi kraj karijere - šta ću ja raditi svaki dan ako nema treninga i utakmica, razmišljaju oni koje godinama gledamo na travi, parketu, šljaci, u vodi... Realno, život se nakon penzionisanja mijenja za 180 stepeni, pa je veoma bitno dočekati pripremljen taj trenutak. Jedan od načina je privatan biznis pokrenut još tokom igračkih dana, a možda i najbolji primjer za to je slavni srpski vaterpolista Andrija Prlainović.

Sportista, koji će naredne sezone ponovo igrati za Radnički iz Kragujevca, tokom prebogate karijere osvojio je sve što je želio, ali je razmišljao i dugoročno. Prije više od deset godina napravio je kompaniju koja je danas jedna od najcjenjenijih kada je riječ o proizvodnji vaterpolo opreme.

"Ideja o brendu nastala je 2013. godine kad je kod mene došao Srđan Tomić, današnji partner, sa idejom o stvaranju srpskog brenda za vaterpolo i vodene sportove uopšte. Odmah mi se ideja svidjela, pomislio sam da je sasvim logično da iz zemlje gdje postoji tako velika vaterpolo tradicija iznikne i jedan brend za proizvodnju opreme. Motiv je bio da napravimo kvalitetne proizvode za vaterpolo, jer do tada niko u Srbiji nije uspio", rekao je Andrija Prlainović za portal "Sve o novcu".

Kako su izgledali počeci Prlainovićevog biznisa

Izvor: MN PRESS

Početak nije bio lak jer Andrija Prlainović i ljudi oko njega nisu znali mnogo detalja ključnih za opstanak biznisa. Trebalo je mnogo rada da bi se ostvario uspjeh na svjetskom nivou i da bi se "Keel" pozicionirao kao jedan od najcjenjenijih proizvođača opreme za sportove u vodi.

"Nismo imali nimalo iskustva u takvim poduhvatima, sve smo učili onako usput", rekao je Andrija i dodao: "Bili smo početnici, krenuli smo od nule i znali smo samo šta želimo, ne baš i kako se dolazi do toga. Znao sam kako treba da izgleda vrhunska oprema za vaterpolo i težili smo to da postignemo. Za razvoj proizvoda trebalo je mnogo vremena u prvih nekoliko godina, tu je bezbroj detalja, sitnica koje mnogo znače za kasniju prodaju i plasman."

Oprema koju proizvodi kompanija Andrije Prlainovića danas se izvozi u više od 40 svjetskih zemalja, a za neke od njih bi vas iznenadilo da se uopšte bave ovim sportom.

"Imamo klijente u državama za koje nisam ni znao da imaju vaterpoliste, tržište je veliko. Od početka smo se opredijelili za kvalitet i vodili smo se time da će jedino proizvod vrhunskog kvaliteta i dizajna biti ravnopravan na svjetskom tržištu. Ljudi su to brzo počeli da prepoznaju, veliki broj klijenata je sa nama više godina, ima klubova sa kojima sarađujemo već osam godina, nisu nas zamijenili sa nekim drugim, to nam je najveći kompliment", rekao je proslavljeni srpski vaterpolista i dodao: "Keel je i dalje ponosni sponzor Vaterpolo Saveza Srbije. Rekao bih da je uspon našeg brenda krenuo u korak sa zlatnim periodom naše reprezentacije."

Klupska karijera Andrije Prlainovića

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji reprezentativac Srbije rođen je u Dubrovniku, a odrastao u Herceg Novom, pa je bilo sasvim očekivano da na obali Jadranskog mora počne svoju vateropolo karijeru. Prošao je kroz mlađe kategorije Jadrana iz Herceg Novog, zatim bio i prvotimac tog kluba, a u Srbiji je prvo stavio Partizanovu kapicu, koju je nosio pet godina.

Tokom igranja za crno-bijele, jedno ljeto je proveo u Brazilu gdje je između sezona nastupao za Fluminense, dok je u nastavku karijere igrao samo za evropske timove. Ređali su se Pro Reko, Crvena zvezda, ponovo Pro Reko, Solnok, Orvošeđetem i na kraju Marsej. Naredne sezone nastupaće za Radnički iz Kragujevca.

Prlainović je sa Jadranom osvojio titulu i Kup Srbije i Crne Gore, dok je sa Partizanom po pet puta osvajao titulu i kup. Takođe, kao igrač crno-bijelih prvi put je postao šampion Evrope, a ima dva trofeja u Eurointer ligi. Noseći kapicu Fluminensea bio je šampion Brazila, dok je sa Pro Rekom osvojio tri titule, dva Kupa Italije, dvije Lige šampiona, Jadransku ligu i Superkup Evrope. Tokom dvije sezone u Zvezdi dva puta je bio šampion, dva puta osvajač Kupa Srbije, a po jednom je podigao trofeje Lige šampiona i Superkupa Evrope. Veoma uspješan bio je i u Mađarskoj, gdje je sa Solnokom osvojio prvenstvo, kup, Ligu šampiona i Superkup Evrope. Na kraju, tu su i dvije titule u Francuskoj sa Marsejem.

Sa reprezentacijom osvojio sve!

Vidi opis Iza svjetski poznate kompanije stoji Andrija Prlainović: Napravio imperiju, posluje u 40 zemalja, a ne hvali se Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Debitvoao je za nacionalni tim prije rasprada državne zajednice, pa je prva odličja osvojio za Srbiju i Crnu Goru. Bile su to bronza sa Mediteranskih igara 2005. godine, kao i zlata na Svjetskom kupu 2006. godine, odnosno u Svjetskoj ligi 2005. i 2006. godine. Nakon što se državna zajednica raspala, Prlainović je odlučio da predstavlja Srbiju i postao je jedan od najtrofejnijih vaterpolista svih vremena.

Na Olimpijskim igrama osvojio je dvije zlatne i dvije bronzane medalje, na svjetskim prvenstvima ima dva zlata, srebro i bronzu, a na evropskom prvenstvima pet zlatnih, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Svjetsku ligu osvajao je još devet puta, uz jednu bronzanu medalju, dok je na svjetskom kupu stigao do dva zlatna i jednog bronzanog odličja. Na kraju, tu je i još jedna zlatna medalja sa Mediteranskih igara.

Blizu povratka u reprezentaciju "Prle" je bio pred Olimpijske igre u Parizu, na kojima je ponovo osvojeno zlato. "U februaru sam, po povratku iz Dohe, zvao Miloša Ćuka, Nikolu Dedovića i Andriju Prlainovića da se vrate. Prva dvojica su prihvatila, na prvu loptu i Andrija, ali se kasnije predomislio. Zašto je to tako – ne zna. Ali, rekao sam mu: 'Sješćemo, pričaćemo.' On je bio najsrećniji zbog našeg uspjeha, bio je kao malo dijete. Prvi nam je čestitao i poslije Fukuoke. Želim da čujem zašto se predomislio, jer bi mu ovo bile pete Olimpijske igre. Žao mi je što nije bio tu, mnogo bi nam značio. On je čovjek vaterpola, ma genije", kazao je Uroš Stevanović.