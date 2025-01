Đoković i Alkaraz "u klinču", a nije ni počelo: Australijan open mora da odluči koga će naljutiti

Biće zanimljivo vidjeti koji termin će da odaberu organizatori...

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraće u četvrtfinalu Australijan opena. Taj meč je na programu u utorak i svi čekaju da vide u kom terminu. Biće taj detalj posebno zanimljiv za sve ljubitelje tenisa, a prvenstveno će biti interesantno vidjeti koji termin će odabrati organizatori prvog grend slema sezone. Zašto? Jer dvojica igrača imaju različite zahtjeve...

Da pojasnimo malo i kako to funkcioniše. Ljudi koji iz organizacije koji su zaduženi za pravljenje rasporeda uglavnom pitaju one najbolje kada bi htjeli da igraju. Nije tajna da Đoković više voli da igra u večernjem terminu. Isto tako je poznato i da Alkaraz preferira da igra u dnevnom terminu. Više voli da igra po danu, tada i loptica više odskače, uslovi za igru su nešto brži i to mu prija. Priznao je i sam prije nekoliko dana to kada je na konferenciji za medije rekao da je on tražio da igra u dnevnim terminima.

Kada je u pitanju raspored za prve četvrtfinalne mečeve duel Janika Sinera i Holgera Runea zakazan je za 14 časova po lokalnom vremenu (4 ujutru po srpskom), dok je drugi duel između Aleksa de Minora i Aleksa Mikelsena zakazan kao posljednji na "Rod Lejver areni" i počeće po završetku meča između Ige Švjontek (Poljska) i Eve Lis (Nemačka) koje kreću u 19 časova po tamošnjem, odnosno u 9 po našem vremenu.

Ako raspored bude sličan i u utorak onda to znači da su moguća dva termina za duel Novaka i Alkaraza, kada pričamo o lokalnom vremenu, dakle ili u 14 časova ili oko 21 sat. Zna se kakve su želje jednog i drugog tenisera. Čiju će stranu da izaberu? Odgovor će stići vrlo brzo.