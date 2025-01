"Pokušao sam da iskoristim to": Đoković objasnio kako je došao do velike pobjede nad Alkarazom!

Novak Đoković je poslije pobjede nad Karlosom Alkarazom govorio o povredi na kraju prvog seta i kako je to uticalo na njega i njegovog rivala.

Novak Đoković je još jednom maestralno slavio nad Karlosom Alkarazom i plasirao se u polufinale Australijan opena, gdje će ga sačekati Aleksandar Saša Zverev. Poslije velike pobjede Đoković je govorio na konferenciji za medije, a jedan od tema bila je i njegova povreda.

Činilo se da je medicinski tajm-aut uzdrmao Alkaraza, a Đoković je o tome rekao: "Vidio sam (da ga je uznemirilo). Pokušao sam da to iskoristim u svoju korist, u smilsu da preuzmem incijativu u razmjenama", započeo je Đoković.

"Krenuo je da igra drop šotove i da me natjera da trčim... Bio sam i ja u situaciji kada je protivnik imao povredu ali je nastavio da igra i onda on kreće da se raspucava, ostane u meču, kreće da se osjeća sve bolje i bolje i vi krećete da paničite. Tako da razumijem njegov osjećaj. Kao što sam rekao na terenu, nisam se osjećao dobro u drugom setu, bio sam bliže liniji i morao sam da igram agresivnije."

"Nije mi povreda smetala u trećem i četvrtom setu, osjećao sam se normalno, a krajem četvrtog je bilo malo gore, ali je bilo okej. Saosjećam sa njim. Razumijem da nije lako igrati protiv nekoga za koga ne znate da li će se povući sa meča ili ne, ne znate šta se dešava."

Pokušao je Đoković da objasni kako je došlo do preokreta: "Mislim da je više mene gledao nego sebe, a ja sam samo pokušavao da marim za time šta se dešava sa mojim tijelom, ali i da budem fokusiran na svaki poen i svaki gem. Stavio sam sebe u poziciju gdje mogu da uzmem brejk, uspio sam da to uradim i bilo je 1-1, ja sam krenuo da se osjećam bolje, a on je krenuo da malo više promašuje i sumnja".

"Ja sam krenuo da igram slobodnije i podsjetilo me je na 2023. godinu. Baš me je Džim Kurijer pitao na terenu o tome i stvarno me malo podsjeća na to, vjerovatno ću morati da uradim iste stvari. Nadam se najboljem za petak", zaključio je Đoković.

