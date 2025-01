"Još uvijek sam tu, valjda ne smijem da se žalim?": Novak razbio Alkaraza, pa odmah odgovorio hejterima

Novak Đoković je odmah nakon pobjede nad Karlosom Alkarazom odgovorio svima onima koji sumnjaju u njegovu povredu.

"Odakle da počnem. Sa moje dve noge i dve ruke, pretpostavljam", rekao je Novak Đoković kada ga je Džim Kurijer pitao kako je uspeo da pobedi Karlosa Alkaraza u četvfinalu Australijan opena. Tako je Novak oborio još jedan rekord i zakazao duel sa Aleksandrom Sašom Zverevom u polufinalu.

Novak je krajem prvog seta povredio primicač, tražio je medicinski tajmaut krajem prvog seta, ali na kraju je uspeo da izdrži na nogama. Ne samo da izdrži, nego i da odigra nestvaran meč i da uspe da pobedi doskorašnjeg broja jedan. Sve se izgleda na kraju prelomilo kada je uzeo drugi set.

"Još uvek sam na terenu, onda ne mogu da se žalim. Počeli su da rade ti lekovi i zaista su mi pomogli. Uzeo sam još jednu dozu, zvuči užasno, ali zaista je tako. Nakon što je bio gotov drugi set koji sam izgubio osećao sam se sve bolje. Kažem još jednom ti lekovi su počeli da me opuštaju, ali videćemo kako će biti sutra kada dejstvo prestane", dodao je najbolji teniser ikada.

Pitao ga je Kurijer da li mu je u ovom meču pomoglo iskustvo prethodnih velikih bitaka koje je znao da dobije i ozbiljno povređen, a on se vratio na 2023. kada je takođe igrao pod bolovima na Australijan openu. "Kada se vratim na 2023. imao sam sličnu povredu ovoj, od početka turnira me pratila i morao sam da regujem. U tim situacijama ste vrlo, vrlo nervozni. Tu su usponi i padovi, svaki poen može da momentum može da prenese na drugi stranu. Kada igrate protibv pampiona kakav je Karlos Alkaraz on vas gura. Iz te perspektive toga što mi se dogodilo i te 2023. godine to i je pomoglo da igram, budem agresivniji, da skraćujem poene, to je bilo potrebno", rekao je on.

Imaće dan više sada da se spremi, mada... "Danas je već sreda! Ali i pored toga imaću dan viška, nadam se da ču se oporaviti, to je kljuć. O tome razmišljam, imaću taj ekstra dan, ovo je perfektno vreme za mene. U ovom trenutku Saša igra možda i najbolji tenis", rekao je na kraju Novak.

Odgovor Mekinrou?

Možda je ovo na terenu bio odgovor Džonu Mekinrou! Nekadašnji proslavljeni američki teniser koji je inače uglavnom na Novakovoj strani sada je posumnjao u verodostojnost Novakove povrede. "Ovo nije prvi put da vidimo ovu rutinu. Ne dajte da vas zavara", rekao je on u uživo prenosu meča.

