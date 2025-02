"Iskreno, ne znam kada će se to dogoditi": Šta Novak Đoković najviše želi u 2025. godini?

Novak Đoković pričao je sa novinarima poslije poraza u Dohi.

Novak Đoković moraće još da čeka na jubilarnu 100. titulu u karijeri. U prvom kolu turnira u Dohi izgubio je od Matea Beretinija (7:6, 6:2). Bio mu je to prvi turnir još od Australijan opena i meča protiv Saše Zvereva koji je morao da preda u polufinalu zbog povrede. Bilo je jasno da nije dovoljno spreman za takmičenje u Kataru.

Priznao je i sam da nije osjećao bol i da povreda nije bila problem, već da samo nije dovoljno trenirao. Potom je dobio pitanje o 25. grend slem trofeju i kada bi mogao do njega da dođe. "Iskreno, ne znam. Najvažnije mi je da budem zdrav, da se dobro pripremim za turnire. To možda i nije bio slučaj sada u Dohi. Nisam osjećao bol, ali jesam manjak treninga i setova na treninzima. Sezona je duga, vidjećemo. Jubileji su nešto što me motiviše, kada će doći? Vidjećemo", rekao je Đoković za "Sport klub".

Želja mu je da uzme trofej na Rolan Garosu, Vimbldonu ili US openu, ali je svjestan da su Karlos Alkaraz i Janik Siner najveći favoriti na tim takmičenjima. "Njih dvojica su ubjedljivo najveći favoriti da osvoje svaki grend slem na kom učestvuju. Svi mi ostali pokušaćemo da im se prikrademo, da ih iznenadimo i da pokušamo da osvojimo neko od tih takmičenja. To su glavni turniri, oni koji me najviše motivišu i uradiću sve da osvojim bar jedan grend slem ove godine. Vidjećemo da li ću uspjeti", zaključio je Đoković.

Za Novaka još nije završen turnir u Dohi. Igraće u tandemu sa Fernandom Verdaskom u dublu. Rivali će im biti Hari Heliovara (Finska) i Henri Paten (Britanija).

