Novak Đoković otkrio da razlog poraza nije povreda: Mateo Beretini je odigrao savršen meč

Novak Đoković je izgubio na startu turnira u Dohi i sada je govorio o tome zašto je došlo do tog poraza.

Izvor: Mahmud HAMS /AFP/ Profimedia

Novak Đoković je ispao na startu turnira u Dohi od Matea Beretinija, pošto je Italijan bio bolji sa 7:6, 6:2. Nakon duela srpski teniser je bio jako iskren i istakao je da nema nikakvih problema sa povredom koja ga je mučila na Australijan openu. Jednostavno je na terenu Beretini bio bolji rival.

"Odigrao je savršen meč. Servis izuzetno jak i precizan, visok procenat prvog udarca. Nisam imao mnogo šanse na njegov servis. Pogotovo u drugom setu. U prvom sam imao dvije brejk lopte. Uvijek našao prvi servis i bio veoma agresivan, taktički odigrao veoma pametno", naglasio je Novak na startu konferencije za medije.

Mateo Beretini je kontrolisao meč, diktirao je tempo i "šetao" Novaka po terenu. Tako nije mogao da pobijedi Đoković. "Odigrao sam dva loša gema u drugom setu. Previše sam pasivno igrao. On me je šetao po terenu, diktirao tempo. Previše sam čekao da on napravi grešku. Čestitam mu sjajno izdanje. Ja sam imao blistave trenutke povremeno, ali ispod željenog nivoa. Očigledno su ta povreda i manjak treninga pod intezitetom, znatno doprinijeli do se slabije krećem i više sumnjam u svoje udarce i on je to iskoristio."

Nema bola, a nema ni Endija Mareja

Izvor: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia

Bol nije bio problem, pa makar su to dobre vijesti za srpskog tenisera. "Nisam osjećao nikakav bol ili neprijatnost. Jednostavno, nadigrao me je bolji igrač danas. Nije to bio moj željeni nivo, nisam se kretao tako dobro kao što sam želio. Nema izgovora. On je majstorski odigrao taktički, odlično je servirao i zaslužio da pobijedi", ispričao je Đoković

Na ovaj turnir je Novak došao bez Endija Mareja, ali je govorio o tome šta će mu nastavak saradnje sa nekadašnjim velikim rivalom donijeti u drugom dijelu sezone. "Dogovorili smo se da radimo do kraja sezone na šljaci a onda ćemo vidjeti. Neću ništa ja sada drastično mijenjati u svojoj igri, neću igrati servis i volej, osim ponekad. Suština moje igre će ostati ista. Naravno, pokušavaću da se adaptiram na podlogu na kojoj igram. Naravno, biće više povreda, neće biti kao prije 10-15 godina. Naravno, ja ću i dalje pokušavati da pružim maksimum", istakao je Srbin.

Pričao je i o planovima za nastavak sezone. "Još sam ovdje u turniru, a onda ću vjerovatno igrati u Indijan Velsu i Majamiju. Vidjeću sa mojim timom kada završim sa ovim takmičenjem", završio je.

(MONDO, Sport klub)

