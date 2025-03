Francuz brutalno otpisao Novaka Đokovića: "Definitivno je u silaznoj putanju, više to neće postizati"

Novak Đoković više neće osvajati najveće teniske titule, tvrdi nekadašnji francuski igrač.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (37) nije u sjajnoj formi na početku 2025. godine. Upisao je neočekivane poraze u polufinalu Brizbejna, zatim i u prvim mečevima u dohi i Indijan Velsu, pobjeđivali su ga teniseri koji su daleko lošiji od njega na ATP listi, a na sve se nadovezala i povreda zbog koje je morao da se povuče sa Australijan opena.

Dok se Novak Đoković priprema za nastup na turniru u Majamiju, mnogo je onih koji mu predviđaju kraj karijere - i to veoma brzo. Problemi sa kojima se srpski teniser suočava dali su prostor u medijima onima koji tvrde da su njegovi dani u vrhu svjetskog tenisa prošli i da više nije konkurentan da igra protiv najboljih i da osvaja titule.

"On je definitivno u silaznoj putanji. Imajući u vidu sve što je postigao, mislim da više neće biti u stanju da to postiže, da osvaja turnire i gubi tek po koji set. Da, on je u padu. Početkom godine već smo sebi postavljali pitanja o Novaku Đokoviću i po mom mišljenju, ja ne vidim kako će više osvojiti grend slem, mislim da je to prekomplikovano za njega. Ima mnogo onih koji su mu sada rivali. Janik Siner i Karlos Alkaraz muče mnogi koji su ispod njih na listi. Na nesreću po Novaka, isto mu je kao u slučaju Federera, Nadala i Mareja, što se više trudi, sve je više fizičkih problema i to ga istroši", rekao je Eskude.

Novak Đoković je posljednji put slavio na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je osvojio zlatnu medalju - jedan od rijetkih trofeja koji su mu nedostajali u prebogatoj karijeri. Prije toga je u finalu Vimbldona poražen od Karlosa Alkaraza, poslije Olimpijskih igara izgubio je finale Šangaja od Janika Sinera, a posljednja ATP titula datira mu još iz 2023. godine. Pobjedom nad Sinerom osvojio je Završni masters u Torinu, što mu je pošlo za rukom sedmi put u karijeri.

Ko je Nikolas Eskude?

Francuski teniser bio je profesionalac od 1995. do 2006. godine, a najbolji plasman bilo mu je 17. mjesto na ATP listi davne 2000. godine. Osvojio je četiri titule, zaradio 3,2 miliona američkih dolara i uspio da pobijedi slavne tenisere poput Rodžera Federera, Lejtona Hjuita, Marata Safina, Huana Karlosa Ferera, Tima Henmana, Jevgenija Kafeljnikova, Karlosa Moje...

Najbolji rezultat na grend slemovima mu je polufinale Australijan opena iz 1998. godine, dok je polufinale Rolan Garosa igrao 2001. godine, ali je to bilo u dubl konkurenciji. Osvojio je dvije titule u kombinaciji parova, a svojevremeno je bio 35. na listi najboljih dubl igrača na svijetu.