logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siner plesao sa lijepom Čehinjom na Vimbldonu: Prošle godine su ga svi prozivali, pogledajte kako se snašao sada

Siner plesao sa lijepom Čehinjom na Vimbldonu: Prošle godine su ga svi prozivali, pogledajte kako se snašao sada

0

Janik Siner i Linda Noskova su poslije osvajanja titule na Vimbldonu imali i šampionski ples na svečanoj večeri. Pohvale stižu na račun Italijana.

Janik Siner i Linda Noskova šampionski ples na Vimbldonu Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon

Janik Siner i Linda Noskova su šampioni Vimbldona. Italijan je odbranio titulu, dok je ovo bio prvi grend slem pehar za Čehinju. Tradicija na trećem grend slemu sezone je da na svečanoj večeri šampioni plešu zajedno.

Tako je voditelj stajao pored Sinera na bini i onda saopštio da je vrijeme da se ispoštuje tradicija i pozvao je Lindu da dođe na binu. Ona je to uradila i onda je uslijedio kratak ples italijanskog tenisera i češke teniserke.

Prošle godine je Italijan bio na udaru kada je plesao sa Igom Švjontek, tvrdili su da je "robot" i da se jedva pomjerao. Ove godine je drugačija priča. Hvale ga zbog vidljivog napretka u plesnim koracima, mada fanovi kažu da može još bolje.

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo na svečanoj večeri:

Janik Siner i Linda Noskova plešu
Izvor: Youtube/Wimbledon

Tagovi

Janik Siner Vimbldon Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC