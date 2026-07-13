Siner plesao sa lijepom Čehinjom na Vimbldonu: Prošle godine su ga svi prozivali, pogledajte kako se snašao sada

Janik Siner i Linda Noskova su poslije osvajanja titule na Vimbldonu imali i šampionski ples na svečanoj večeri. Pohvale stižu na račun Italijana.

Izvor: Printscreen/YouTube/Wimbledon

Janik Siner i Linda Noskova su šampioni Vimbldona. Italijan je odbranio titulu, dok je ovo bio prvi grend slem pehar za Čehinju. Tradicija na trećem grend slemu sezone je da na svečanoj večeri šampioni plešu zajedno.

Tako je voditelj stajao pored Sinera na bini i onda saopštio da je vrijeme da se ispoštuje tradicija i pozvao je Lindu da dođe na binu. Ona je to uradila i onda je uslijedio kratak ples italijanskog tenisera i češke teniserke.

Prošle godine je Italijan bio na udaru kada je plesao sa Igom Švjontek, tvrdili su da je "robot" i da se jedva pomjerao. Ove godine je drugačija priča. Hvale ga zbog vidljivog napretka u plesnim koracima, mada fanovi kažu da može još bolje.

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo na svečanoj večeri: