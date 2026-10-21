Sten Vavrinka zakazao oproštaj: Okuplja se cijela "druga postava", Monfis stiže u jeku afere

Švajcarac Sten Vavrinka završava bogatu karijeru i pripremio je spektakl.

Izvor: Sebastien Darrasse / Sipa Press / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Sten Vavrinka odigraće svoj oproštajni meč 19. decembra u Ženevi. Nekadašnji grend slem šampion je ove sezone nastupao na nekoliko turnira, a konačno "zbogom" će reći pred domaćim navijačima.

Očekuje se veliki spektakl, pošto će gosti biti Rodžer Federer, Endi Marej i Gael Monfis, praktično "druga postava" generacije (ne uključujući Rodžera), koja je iznjedrila "veliku trojku". Planirano je da Vavrinka i Monfis odigraju singl meč, a potom i dubl sa legendarnim dvojcem.

Ovo je oproštajna sezona i za Monfisa, koji osim što je donio tešku odluku o kraju karijere, proživljava jako turbulentan period u privatnom životu.

Elina Svitolina i on su objavili razvod braka, da bi se francuski as povukao sa turnira na kojima je trebalo da igra do kraja godine. Da li će se pojaviti u Ženevi?

Stan Wawrinka’s farewell exhibition will take place on December 19th, in Geneva Featuring Roger Federer, Andy Murray, and Gael Monfils https://t.co/YBy7WAghgV — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)October 20, 2026

Karijera Stena Vavrinke

Sten Vavrinka je osvojio tri grend slem titule u najjačoj konkurenciji na ATP turu. Vodio je velike borbe sa Đokovićem, Federerom i Nadalom i na kraju jedino nije uspio da prigrabi pehar na Vimbldonu.

Sa selekcijom Švajcarske je osvojio Dejvis kup 2014. godine, dok je u paru sa Rodžerom Federerom slavio olimpijsko zlato u konkurenciji dublova. Ukupno je osvojio 16 titula, a najbolji plasman na ATP listi mu je broj tri.