Sten Vavrinka završio karijeru: Natjerao Amerikance da mu se izvinjavaju zbog bruke

Sten Vavrinka doživio je ubjedljiv poraz na US openu, u svom posljednjem grend slem meču u karijeri.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Sten Vavrinka je završio karijeru, bar kada su grend slemovi u pitanju. Odigraće još jedan turnir, kod kuće, pa će u Švajcarskoj i zvanično da se oprosti od tenisa. Njegov prijatelj Mateo Beretini baš nije imao milosti na US openu, što malo i čudi jer su u dobrim odnosima.

Nije mu Italijan dao nijedan jedini gem u trećem setu, bar da se upiše na semafor - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0. Tako će Mateo u drugom kolu da igra protiv Marijana Navonea koji je napravio veliki šok i izbacio Novaka Đokovića u prvom kolu US opena.

"Prošlo je više od 20 godina od kada sam prvi put igrao ovdje, sjećam se da sam igrao kvalifikacije te prve sezone i pamtim dobro energiju ovog turnira. Uživao sam u vašoj podršci, često sam najbolji tenis igrao baš ovdje. Imam 41 godinu i doživio sam nevjerovatne momente. Nedostajaće mi sve ovo mnogo, sigurno. Volim ovu igru, gurao sam sebe do limita, ovo je moj krajnji limit. Hvala vam na velikoj podršci", rekao je Vavrinka.

Amerikanci se žestoko obrukali

End of an era in NYC



Berrettini puts an end to Wawrinka's final US Open appearance to book his place in Round 2.pic.twitter.com/3BmazED8DX — US Open Tennis (@usopen)August 31, 2026

Organizatori US opena su se obrukali pošto su odbili da daju specijalnu pozivnicu Stenu. Ne bi igrao u glavnom žrijebu da nije došlo do povrede Patrika Kipsona koji se povrijedio, pa je umjesto njega ušao Švajcarac. Čovjek koji je osvojio tri grend slem trofeja, od čega jedan baš u Njujorku 2016. godine.

"Zahvalan sam organizatorima turnira na specijalnoj pozivnici. Za mene je ova šansa da stavim tačku ovdje baš značajna. Zahvalan sam na šansi koju sam dobio da završim ovdje, tačno 10 godina poslije osvajanja turnira", poručio je Vavrinka i tako natjerao Amerikance da mu se izvinjavaju zbog sramote...

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