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Oglasio se Vavrinka poslije sramne odluke US opena: "Ovaj grad me je izazivao"

Oglasio se Vavrinka poslije sramne odluke US opena: "Ovaj grad me je izazivao"

Autor Tijana Jevtić
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Sten Vavrinka je trebalo da zaokruži priču u posljednjoj sezoni u karijeri dolaskom na US open, ali za legendarnog tenisera jednostavno nije bilo mjesta na takmičenju

Oglasio se Sten Vavrinka o odluci US opena da mu ne da vajld kard Izvor: IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA / imago sportfotodienst / Profimedia

O potezu US opena da ne dozvoli Stenu Vavrinki da učestvuje na posljednjem grend slemu u sezoni, ujedno i posljednjem u karijeri, govori se uz mnogo tuge, razočaranja i pomalo ljutnje. Nakon što su se misli malo slegle, oglasio se i glavni akter priče, Sten Vavrinka.

Vavrinka nije među osam dobitnika vajld-karda, a to je izuzetno potreslo Švajcarca, posebno jer je riječ o jednom od tri grend slema koje je u karijeri osvojio. "Kad sam prvi put stigao u Njujork iz malog poljoprivrednog sela u Švajcarskoj, sve mi je djelovalo preveliko. Grad. Buka. Energija. Gužva. Svjetla. Ali iz godine u godinu, Njujork je polako postajao jedno od mojih omiljenih mjesta na svijetu", započeo je u obraćanju navijačima.

"Ovaj grad me je izazivao. Gurao me je naprijed. Izvlačio je iz mene nešto što je malo koje drugo mjesto uspjelo. Ovdje sam doživio neke od najjačih emocija u karijeri. Borbe, kasne noći, nevjerovatnu atmosferu, ljubav publike... uspomene koje će zauvijek ostati sa mnom. Osvajanje US opena, u gradu koji nikad ne spava, zauvijek će ostati jedan od najvećih trenutaka mog života", napisao je Švajcarac.

Zašto Sten Vavrinka nije dobio vajld-kard?

Na posljednjem grend slemu u sezoni jednostavno nije bilo mjesta za jednog od najboljih tenisera u protekle dvije decenije. Stalno prisutan na sceni, osvajač tri grend slema, odlučio je da odigra posljednju sezonu, a u bogatoj karijeri Njujork je trebalo da bude poslednja stanica Švajcarca. Redom se opraštao od Australije, Pariza, Londona, ali od Sjedinjenih Američkih Država neće, makar ne onako kako je zamišljao.

Posljednja specijalna pozivnica pripala je 115. teniseru svijeta Patriku Kipsonu. Prije njega priliku da se nađu u glavnom žrijebu dobili su Martin Dem, Majkl Dženg, Džej-Džej Vulf, Sebastijan Gorzni, Džek Kenedi, Gael Monfis, Aleksej Popirin i Darvin Blenk.

Tagovi

US open Sten Vavrinka

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