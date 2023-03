Blizancima stiže važan poziv, Vodolijama neočekivane vijesti

Pročitajte dnevni horoskop za 16. mart 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

OVAN

Dnevni horoskop za 16. mart 2023. godine vam donosi vraćanje u realnost. Konačno ćete da uvidite neke stvari i saznate ko je tu za vas, a ko vam radi iza leđa. Budite mudri u novim odlukama, kako na poslovnom, tako i na ljubavnom planu. Mogući su problemi za zubima.

BIK

Previše olako shvatate obaveze na poslu, sve vam odvlači pažnju, a misli vam lutaju. Povećajte fizičku aktivnost i okružite se pozitivnim ljudima. Ukoliko postoji mogućnost, dajte sebi oduška i odite negdje na mini odmor. Jačajte imunitet i više odmarajte.

BLIZANCI

Priroda vam ne da mira da budete na jednom mjestu. Budite istrajni u tome što ste već započeli i rezultati će se pokazati. Očekujte poziv jedne osobe iz prošlosti koja bi željela sa vama da sarađuje, pokažite svoj pun potencijal. Ljubav ste trenutno ostavili po strani i prija vam. Ne brinite, sve u svoje vrijeme dolazi!

RAK

Sve što je brzo to je i kuso. Ne brzajte sa riječima koje naglas izgovarate, pogotovo na poslu. Navućićete gnijev nadređenih i niste ništa uradili. Obratite pažnju šta potpisujete od dokumentacije. Moguće je da se neka greška potkrade. U ljubavi vam cvjetaju ruže!

LAV

Lavovi nek očekuju pravi ljubavni preokret. Slobodni će upoznati osobu u kojoj će naći i prijatelja i saputnika. Onim zauzetima stižu lepe vesti, moguća je i prinova u familiji. Zdravije se hranite, trenirajte i više odmarajte. Proverite i krvni pritisak.

DJEVICA

Nekada je dobro da ignorišete ljude i stvari koji vam pričinjavaju nelagodnost. Nemojte da se trudite da se svima dopadnete, jer je to nemoguće. Umjesto toga okružite se dragima ljudima, a ni ponovno okupljanje ili nezaboravni provod nije loša ideja.

VAGA

Dnevni horoskop za 16. mart 2023. godine vam savjetuje da mudro izvagate s kim poslovno sarađujete, a s kim se privatno družite. Moguće je da vam jedna osoba pomuti mozak, te ne padajte olako na riječi, već se uvjerite u djela. U ljubavi očekujte nalete strasti i zabranjene romanse.

ŠKORPIJA

Početak dana nešto laganiji, bez previše gužve, ali zato očekujte trošak. Trudite se da ne kupujete impulsivno stvari, kako ne biste otišli u minus do kraja mjeseca. U ostatku dana očekujte zanimljiv poziv na druženje. Zašto da ne? Unosite više vitamina i izbacite brzu hranu.

STRIJELAC

Vaše raspoloženje tokom čitavog dana biće poput pravog rolerkostera. To bi moglo da zbuni ljude u vašem okruženju. I to je potpuno u redu, takav vam je dan! Bolje i da napravite pauzu, nego da srljate iz greške u grešku. Od partnera očekujete više razumijevanja, dajte mu to do znanja!

JARAC

Više obraćate pažnju na druge ljude, nego na sebe. Trudite se da svima ugodite, a ponajmanje sebi. To bi moglo da vam donese više štete nego koristi. Osvrnite se ko je bio tu za vas, a ko nije, i biće vam jasno gdje griješite. Redovno idite kod ljekara na preglede!

VODOLIJA

Neko će toliko jako da utiče na vas u toko današnjeg dana. Moguće je da ćete da čujete neke vesti koje će da vas poremete. Ostatak dana je idealan da provedete sa porodicom i prijateljima. Slobodnim Vodolijama neko se otvoreno udvara. Zdravlje dobro!

RIBE

Dnevni horoskop za 16. mart 2023. godine vam kaže da obratite malo pažnju na organizaciju svog vremena. Jurcate na sto strana, a nikako sve da stignete. Mogući je poziv na neki događaj ili druženje. Krećite se više i ostavite dobar utisak. Moguća je napetost u mišićima.

(MONDO)