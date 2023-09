Astrologija: Tajne afere i sudbinski susreti OBILJEŽIĆE ovu nedjelju

Pročitajte ovonedjeljnu prognozu za sve znake astrologa Vladimira Vlajića!

Nedjeljni horoskop od 18. do 24. septembra 2023. godine donosi uzbudljiva dešavanja, a to je potvrdio i astrolog Vladimir Vlajić. Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj otkrio je šta čeka svaki znak horoskopa. Po svemu sudeći, akcenat će biti na ljubavi, a evo koga čekaju trzavice, a koga najlepši period ikada!

"Bitno je da je Merkur krenuo direktno. Neke stvari su se pokrenule. Merkur je planeta komunikacije, pisane ili izgovorene riječi, tako da neke stvari koje smo čekali u kontekstu papirologije, informacija, vijesti, pokreću se u drugoj polovini nedjelje. U četvrtak ćemo imati lijepe aspekte", rekao je Vladimir Vlajić i dao detaljnu prognozu za sve znake:

"Ovnovi imaju osjećaj nervoze, koja malo može da utiče na stomak. U emotivnom segmentu i dalje traje period afera, imaju mogućnost da na svakom koraku pronađu nešto interesantno. Osoba za slobodne Ovnove pojaviće se preko posla i to je neko ko može da ih pokrene na duže staze. To je druga polovina nedjelje, tako da će Ovnovima biti zanimljivo. Zauzeti će putovati.

Bikovi imaju probleme sa hormonima. Malo su umorni, ali guraće nedjelju bez ozbiljnih problema. Kod Bikova koji su u braku ili dužim vezama, stoji mogućnost proširenja porodice ili trudnoće. To će biti teme koje će biti vodilja u ovoj nedjelji. Slobodni privlače komplikovane priče i energije, pokušavaju da raščiste nešto iz prošlosti. To može da bude afera na poslu, upravo u četvrtak ili petak. Ovo je nedjelja bitnih poslovnih pregovora, to će biti uspješno.

Blizancima je vladar Merkur, a krenuo je direktnim hodom. Do srijede će biti još malo usporeni, a od četvrtka se pokreću i slijedi sjajna nedjelja za Blizance u znaku i podznaku. Otvaraju im se mnoga vrata, biće im sve potaman. Što se tiče emotivnog segmenta, zauzeti Blizanci se bude i biće puno strasti, ljubavi.

Rakovi su dobro, ali imaju dosta posla, pa će biti malo nervoze. Poslovni segment im pravi gužvu, razrješavaće nešto bitno u sredu, četvrtak i petak. Mogu da očekuju lijepe vijesti. Kod Rakova koji se bave privatnim poslom, biće dosta posla. Poslovna partnerstva i saradnje će se proširiti, a Rakovi koji rade za nekog drugog, imaće napornu nedjelju.

Lavovima je na udaru stomak, mogu da imaju zdravstvene probleme početkom i krajem nedjelje. Sredina nedelje je zanimljiva za slobodne Lavove, mogu da sretnu nekoga, neko će ih očarati. Ovo će biti veza koja obećava. Zauzeti od subote planiraju nešto za selidbu, nešto što je vezano za nekretnine. Imaće mogućnost da krajem nedjelje nešto naplate, tako da će i finansije biti bolje.

Djevice u znaku i podznaku su dobro, za njih je takođe bitno to što je Merkur krenuo direktno. I dalje je naglašena priča vezana za tajnost. Device koje su slobodne, mogu da uđu u vezu, ali neće objavljivati javno. Biće ljubavi na pretek, ali želiće za sebe da zadrže. Bave se nekom papirologijom danas i sutra, a kreće povoljan period za one koji se bave privatnim biznisom. Biće para. U drugoj polovini nedjelje dobijaju pomoć od mlađe osobe.

Vagama stoji dosta strasti. Na svakom koraku imaće iskušenja, naročito u četvrtak i petak. Šta god da urade, neće im biti loše, ali mogu da nalete na ljubomornu, posesivnu osobu. Postoji mogućnost da upoznaju nekoga putem društvenih mreža. Što se tiče poslovnog segmenta, savjetujem Vagama da rizikuju, da uđu u neke priče koje deluju neizvjesno, jer kroz to mogu da profitiraju. Bitne poslovne promene slijede tokom sljedeće nedjelje.

Škorpije će osjećati pad energije. U emotivnom segmentu, Škorpije su avanturistički nastrojene tokom cijele nedijelje. Od srede sledi drastično bolja energija, širiće pozitivan duh. Napuniće baterije tokom vikenda, slobodni kroz izlaske, zauzeti kroz put sa partnerom. Strijelčevi treba da vode računa o vratnom dijelu kičme. Stoji im mogućnost da upoznaju nekoga na putu ili nekoga ko je vezan za inostranstvo. U poslovnom segmentu, stoji mogućnost dobrih saradnji sa prijateljima, kao i vraćanje optimizma. Sve je odlično što je povezano sa strancima.

Jarčevi mogu da imaju malo problema sa koljenima. Zauzeti će dosta raditi i dosta vremena provesti na radnom mjestu, pa će ljubavna situacija biti napeta. Slobodnima tek od sljedeće nedjelje slijede pozitivni aspekti za ljubav. Trebalo bi da iskoriste pomoć osobe na položaju.

Vodolije su dobro. U emotivnom segmentu imaće mogućnost da nešto biraju. Kod zauzetih je sve dobro, a slobodnima se nude novine od vikenda. Mnoge Vodolije mogu da pokrenu nešto kroz neformalna druženja. Kod Riba su mogući problemi sa kičmom, a emotivni segment je nestabilan. Kod slobodnih, ovo je jako bitna nedjelja. Slijedi im sudbinski susret. U poslovnom segmentu fali im koncentracije da sve privedu kraju u ovoj nedjelji. Moguće su komplikacije, ali sve će biti dobro", otkrio je astrolog Vladimir Vlajić.

(MONDO)