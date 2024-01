NAJTAČNIJI SLOVENSKI HOROSKOP ZA 2024. GODINU! Pronađite godinu rođenja - biće APLAUZA, ali "iza zavese" je druga priča!

Astrologija otkriva šta nam donosi slovenski najtačniji horoskop u 2024. godini!

Izvor: Shutterstock/Klara Bakalarova

Slovenski horoskop, koji su koristili naši preci, smatra se najtačnijim horoskopom! Pronađite svoju godinu rođenja i saznajte šta vas čeka u 2024. godini!

Jelen - Godine rođenja: 1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Ova godina će vam biti veliki podsjetnik da put za svojim snovima treba da bude zabavan i uzbudljiv. Strasti će biti pojačane, a inspiracija prelazi na sljedeći nivo. I dok budete uživali u aplauzima koji zbog vaših postignuća, događaji 2024. godine će vas natjerati da se zapitate da li je samo javno priznanje dovoljno da se zaista osjećate ispunjeno. Vaše ambicije su velike, ali ćete u jednom trenutku shvatiti da mala dostignuća koja su važna samo vama, nisu ništa manje važna od velikih gestova koji impresioniraju druge. Ova godina će vam pružiti priliku da pronađete nove načine da potvrdite svoj autoritet, bez ikakvog žrtvovanja.

Osa - Godine rođenja: 1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Cijenićete komfor zonu, ali ovogodišnji događaji budu prilično da vas iznenade. Dobićete niz prilika koje će proširiti vaše vidike. Kao rezultat ove transformacije, shvatićete da dom i porodica nisu samo tamo gdje ste rođeni i sa kojima ste prošli kroz život, već i stečeni saveznici koji dijele vašu trenutnu filozofiju. Sa ovim promjenama dolazi prilika da ponovo razmislite o svrsi svog života. Postoji velika mogućnost da potpuno promijenite svoj život - od mjesta stanovanja, preko posla, do novog partnera za cijeli život.

Vuk - Godine rođenja: 1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Događaji u ovoj godini će promijeniti vaš odnos prema kreativnosti i vašim hobijima. Osjećali ste da ne možete da pređete određene granice zbog mišljenja drugih ljudi o uspjehu, zbog čega ste duže vrijeme pokušavali da igrate po pravilima koja su vam drugi nametnuli. Ove godine, otkrivanje novih vještina biće snažan podsjetnik da niko osim vas ne zna za šta ste sposobni. Svaka postojeća hijerarhija ustupiće mjesto vašim sopstvenim pravilima igre. Drugim riječima, događaji godine su vaš poziv da se pobunite protiv onih koji pokušavaju da vas ometaju.

Vjeverica - Godine rođenja: 1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011.

Ova godina će obilježiti promjene u vašem svakodnevnom ponašanju, donijeti jasnu definiciju vaših odnosa i pružiti vam priliku da donosite dobro isplanirane odluke koje će imati trajni uticaj. Ne plašite se važnih razgovora, ali imajte taktiku. Bićete više fokusirani na svoje zdravlje i razvoj karijere koja bolje odgovara vašem načinu života. Mnogi će odlučiti da potraže posao na daljinu ili pređu u velike kompanije sa kontaktima koji će uticati na dalji tok karijere.

Biserna štuka - Godine rođenja: 1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Preispitaćete cijelu svoju vezu, ali ne brinite, to ne mora da znači da je raskid na pomolu. Zapravo, prava promjena će se dogoditi samo vama. Ulazite u eru intenzivne lične moći. A ako ne budete pažljivi, lako ćete dozvoliti da vas ovaj vrtlog savlada. Uvijek se sjetite ljudi koji su vas zaista podržavali i bili vam odani prije nego što ste postali uspješni. Ukoliko vam se obrate za pomoć, potrudite se da im izađete u susret. Isplatiće vam se višestruko!

Žaba - Godine rođenja: 1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Ova godina će za vas biti period introspekcije. Imaćete priliku da duboko zaronite u svoje nesigurnosti i strahove, naučite da se transformišete i iskoristite ih u svoju korist. Ono što su ljudi koristili protiv vas sada može postati vaša najveća prednost, ali prvo morate da budete iskreni u pogledu svojih nedostataka i suočite se sa njima direktno. Ova promjena u stavu može da pokvari odnos sa partnerom ili da izazove dubok razdor kod onih koji žele da se osjećate zavisnim od njih.

Divlja svinja - Godine rođenja: 1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Početak godine će vas inspirisati da tragate za dubljim smislom života. Proljeće aktivira vašu potrebu za putovanjima i obrazovanjem, postavljajući vas na put sa preprekama. Vaš duh će nastojati da traži nove informacije i usvoji drugačiju filozofiju života. Tokom narednih nekoliko mjeseci, stiže prilika u kojoj ćete moći da radite na ličnom rastu i razvoju. Kada se oslobodite straha od osude, dobićete i novac koji ste dugo čekali.

Bijela sova - Godine rođenja: 1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Ova godina će vam dati samopouzdanje da se borite za sebe. Nemiri koji su vas nekada sputavali nestaju. Ipak, na samo jedan korak od pobjede, možda ćete osjetiti neku ravnodušnost prema dolasku do vrha, shvatajući da su vaše životne ambicije prisutne samo zbog percepcije drugih ljudi. Imate izbor - da nastavite tim putem ili da razbijete barijere i stvorite prostor za procvat novih ideja. Budite mudri.

Zmija - Godine rođenja: 1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Ako ste mislili da već živite punim plućima, onda će vas ova godina gurnuti u visine o kojima ste ranije samo sanjali. Dobijate priliku da zauzmete novu poziciju u društvenim krugovima. Imate mnogo obećavajućih ideja i težite za velikim promjenama, a vaša liderska sposobnost i inovacije će vas dovesti do neviđenog napretka! Pronađite nove načine da se izrazite u javnom životu i razvijte svoje moći ubjeđivanja! Ljubav će cvjetati.

Lisica - Godine rođenja: 1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

Ako vam ništa ne bude išlo od ruke, shvatite to kao priliku da uđete u novu fazu života. Toliko ste navikli da igrate po pravilima, da nikada niste ni pomislili da je to ono što vas sputava. Zamislite koliko biste dobrog mogli da učinite kada biste zauvijek eliminisali vjerovanja koja su vas držala u prošlosti. Događaji ove godine aktiviraju duboke dijelove vaše podsvijesti. Neće biti lako da ignorišete sva pravila, ali to može da vas dovede do nevjerovatnih duhovnih nagrada.

Jež - Godine rođenja: 1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Vrijeme je da budete u centru pažnje! Ova godina označava vaše najbolje izdanje. Događaji će promijeniti vaš pogled na život, zadovoljstvo i sreću. Moći ćete da učinite sve što je potrebno da biste uživali u svakom danu svog života. Vaše ideje mogu da se pokažu kao najperspektivnije i donesu vam novčane prilive. U prvi plan stavite one koje smatrate jedinstvenima. Mogu da vam donesu uspjeh koji ćete cijeli život pamtiti!

Orao - Godine rođenja: 1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Niste materijalista i ovo će vam mnogo pomoći ove godine. Posvetićete se jednostavnim životnim zadovoljstvima, novim utiscima i iskustvima. Vaše vještine, koje se donedavno nisu smatrale "profitabilnim", postaće za vas značajan izvor energije i uspjeha. Moći ćete da pokažete svoje talente, steknete dugoročne saveznike i učinite nešto važno za opšte dobro. U ljubavi slijede zanimljiva poznanstva, ali sredinom godine i nova veza ili brak.

Pauk - Godine rođenja: 1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Dom će biti vaš fokus ove godine. Osjećate se preopterećeno zbog ogromnog broja planova i zadataka koje morate da obavite. Vjerovatno je vaš um nemiran. Naredni mjeseci su prilika da preuredite svoj dom i učinite ga udobnijim, punim pozitivne energije. Mnogo toga se promijenilo u vašem životu u posljednjih nekoliko mjeseci i važno je da promijenite svoje okruženje, jer će vam to odgovarati u novom načinu života!

Pijetao - Godine rođenja: 1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Ova godina je fokusirana na pronalaženje i uživanje u malim zadovoljstvima u životu. Nova energija će vas ispunjavati, tako da je ovo odlično vrijeme za nove romanse ili ozbiljne veze sa novim osobama. Mnogi predstavnici ovog znaka će dati ili prihvatiti ponudu za brak. Ako ste slobodni, ne sjedite kod kuće. Pozovite par svojih prijatelja, izađite i uživajte u flertovanju. U najmanju ruku, sklopićete prijateljstvo sa nekim posebnim.

Bik zlatnih rogova - Godine rođenja: 1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

Nema ništa loše u tome da svoje odluke ne započnete odmah sada. Ova godina će vam svakako dati priliku da vratite zdrave navike u svoj život. Zapamtite da je početak godine najbolji način da promijenite navike. Ne pokušavajte da ih iskorijenite preko noći, inače ćete jednostavno odustati od svega. Izaberite jednu stvar koju želite da promijenite na bolje i postavite sebi realan cilj koji možete da ostvarite.

Konj vatrenog srca - Godine rođenja: 1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Početkom godine ćete možda previše razmišljati. Možda ste zabrinuti zbog toga kako trenutno živite i možda neće biti tako lako kao što ste očekivali. Ipak, slovenski horoskop vas savjetuje da ne dozvolite da vas ove poteškoće obeshrabre ili natjeraju da odustanete. Naporno ste radili da biste stigli tamo gde jeste, pa nastavite da se borite kroz izazove da biste vidjeli svjetlo na kraju tunela. Događaji u drugoj polovini godine pružiće vam priliku da se oslobodite briga i vjerujete u svoju sposobnost da pronađete rješenja za sve probleme koji vam se nađu.

(MONDO)