Najtačniji horoskop starih Slovena: Da li ste Perun, Stribog ili Maja?

Slovenski horoskop su koristili naši preci vijekovima, a verovalo se da im božanstva pomažu da prepoznaju koja je njihova misija u životu, kako da postanu jači, otporniji na probleme, kako da pronađu srodnu dušu, ali i isprave neke svoje nedostatke koji nisu bili svjesni.

Potražite svoj znak i saznajte šta on govori o vama i na šta treba da obratite pažnju...

Perun 24. decembar - 20. januar

U slovenskoj mitologiji, Perun je bio bog groma i munja, koji se na kraju pretvorio u zaštitnika princa i njegovog odreda. Ljudi rođeni pod njegovim patronatom, bez obzira na porijeklo, teže da ostvare visok položaj u društvu. Snažni su duhom, svrsishodni i uporni u postizanju svojih ciljeva, uvijek imaju svoj stav o svemu i navikli su da žive po svojim pravilima. U porodici su obično lideri, svi ih poštuju i cijene. Ali postoji nešto što je ključno za ovaj znak - njihov karakter zavisi od toga koju stranu života biraju, "svijetlu" ili "tamnu". U prvom slučaju, dobro utiču na druge i svet oko sebe čine boljim. U drugom se dešava sve suprotno. Treba da kontrolišu svoja osećanja i emocije, da izbegavaju negativnost i aroganciju.

Stribog 21. januar - 20. februar

Stribog se smatrao bogom vjetra ili atmosfere, koji je bio u stanju da izazove i ukroti oluju. Ljudi rođeni pod njegovim pokroviteljstvom pripadaju elementu vazduha, i zato je teško zamisliti ovaj svijet bez njih. Izuzetno su intligentni, u stanju su da održavaju razgovor o bilo kojoj temi, sa njima je uvijek zanimljivo i udobno. Cijene porodicu i porodičnu tradiciji, vole da provode vreme sa rođacima i ne podnose usamljenost. Istovremeno, predstavnici ovog znaka umiju da budu veoma razdražljivi i skloni tome da nameću svoje mišljenje, a koje smatraju jedinim ispravnim. Sa ovim karakternim osobinama treba da se bore cijeli život. Odlični su prijatelji i nesebično se daju, ali ne vole da ih drugi krtikuju.

Rod 21. februar - 20. mart

Sloveni su Boga porodice nazivali tvorcem svijeta, tvorcem vsione i glavnim nad svim bogovima. Takođe je bio simbol braka i porodice. Imajući ovo u vidu, rođeni u znaku Roda često stavljaju sebe po strani i misija im je da sa drugima ostvare odnos. Uključeni su u živote svojih prijatelja i poznanika, rješavaju njihove probleme, pomažu kad im je teško, pa ča i spasavaju siromašne i on koji su "dotakli dno"... U stanju su da šarmiraju sve oko sebe, za sve imaju razumijevanja, a pri tome ne razumiju sami sebe. Posebno im je teško u ljubavi - ne mogu da žive bez veze, ali im je teško da izaberu partnera. Često ostaju sa partnerima koji su njih prvi izabrali. Treba da nauče da se ne rukovode ne samo osjećanjima, već i logikom.

Jarilo 21. mart - 20. april

Jarilo je bog proljećne plodnosti, sa kojim je povezan novi život i promjene na bolje. Ljudi koji su rođeni pod njegovim patronatom su i glavna inspiracija u timu, veoma su optimistični i sposobni da "razblaže" i najnapetiju atmosferu. Imaju sjajnu auru, jednostavno ih je nemoguće ne primetiti! Nikada nisu licemeri, oni zaista vole život i sve ljude koje su sreli usput. Temperamentni su, pa je preporuka da biraju profesiju gdje je potrebna komunikacija, a još bolje neka liderska pozicija. Takođe imaju nedostatak na kome treba da porade - lakogube živce! A u ljutnji, ovaj znak je strašan! Nje lako ni njihovim partnerima, konstantno zahtijevaju da im se pruža pažnja.

Lada 21. april — 21. maj

Lada je bila boginja ljubavi i ljepote. Bila je zaštitnica svadbi, romanse i prolećnih poljoprivrednih radova. Kao i ova boginja, njeni predstavnici su veoma romantični, sentimentalni, prave su estete i gurmani, vole prirodu, umjetnost i sve lijepo. Istovremeno, odlikuje ih marljivost, spremni su da vrijedno rade, znaju da zarade, ali i da potroše. Nedostaci su im što su veoma osjetljivi i tvrdoglavi. Pogotovo ako stvari ne idu onako kako žele. Osim toga, hiroviti su i izbirljivi u izboru partnera, ali ako pronađu svoju srodnu dušu, postaju strpljivi i odani supružnici. Muškarci rođeni u ovom znaku su spremni da pomažu svojim suprugama, a žene su dobre domaćice i majke.

Ljetnica 22. maj - 2. jun

Prema slovenskoj mitologiji, Ljetnica je bila žena boga groma i munja Peruna i bila je boginja ljepote i sreće. Osobe rođene pod njenim patronatom odlikuje lakoća, entuzijazam, smisao za humor, lucidnost i sposobnost da brzo reaguju. Vole zabave, upoznavanje novih ljudi i putovanja. Sa njima vam sigurno neće biti dosadno! U isto vrijeme, i sami su podložni promjenama raspoloženja i mogu lako da se obeshrabre. Na to posebno treba obratiti pažnju, jer u očima drugih mogu da deluju prevrtljivo. Uvijek su okruženi suprotnim polom i nikada nisu dugo sami.

Kostroma 3. - 12. jun

Kostroma je boginja ljeta, sunca i žetve. Sloveni su takođe vjerovali da je ona bila zaštitnica zaljubljenih parova. Nije uzalud da se osobe rođene u ovom znaku odlikuju ljubavlju, a ponekad čak i lakomislenošću. Najčešće se vjenčaju ili udaju prilično kasno, kada su potpuno sigurni da su pronašli "svoju" osobu. Po prirodi, predstavnici Kostrome mogu da budu previše direktni, ali su društveni, veseli i optimistični. Svaku nevolju u životu doživljavaju mirno, vođeni su logikom, a ne osjećanjima. Osim toga, veoma su kreativni i talentovani, posebno su dobri u pisanju.

Dodola 13. - 21. jun

Sloveni su Dodolu nazivali boginjom munja, grmljavine, kiše, leta i ... mladosti. Osobe rođene pod njenim patronatom obično su uvijek mladeu srcu, a takođe i pomalo naivne. One mogu da gledaju na svijet kroz ružičaste naočare i da u njemu vide samo ljepotu. Odlikuju se mekim i gipkim karakterom, romantizmom i velikodušnošću. Nisu ambiciozni po svaku cijenu, češće se oslanjaju na sreću i darove sudbine nego na sopstvene snage. Da bi nešto postigli u životu, potreban im je mentor ili osoba koja će ih natjerati da se trude i da ne odustaju. U vezi, i oni će se vjerovatno oslanjati na svog supružnika. Ne vole da se bave važnim pitanjima, ali su odlična podrška i dobar prijatelj svojoj rodnoj duši.

Veles 22. jun - 6. jul i 8. - 22. jul

Veles je bio drugi najvažniji bog poslije Peruna i smatran je za mudraca koji je pokrovitelj umjetnosti. Osobe rođene u ovom znaku često su zainteresovane za misticizam i sve spiritualno. Istovremeno, vole i svoj dom i porodicu. Čini se da su cijelog života težili da u svemu pronađu harmoniju i da ne miruju na jednom mjestu. Imaju veoma blag i fleksibilan karakter. Čini se da je nemoguće izazvati svađu s njima. U isto vrijeme, imaju tendenciju da izbegavaju probleme ili donose odluke bez razmišljanja o situaciji.

Kupalo 7. jul

Kupalo je bog ljeta i plodnosti. U njegovu čast, Sloveni su održali praznik, u kome su se zabavljali cele noći i skakali preko vatre. Ljudi rođeni pod okriljem Kupale obično su duša kompanije, takođe su veoma gostoljubivi, vole svoje prijatelje i porodicu. Inače, porodica je za njih glavna stvar u životu. Život nikada ne zamišljaju sami. Štaviše, najčešće imaju mnogo djece. Na prvi pogled, mogu da izgledaju otvoreni i jednostavni, ali to nije sasvim tačno. Imaju bogat unutrašnji svijet i imaju tendenciju da zadube u sebe, ponekad do tačke samouništenja. Tokom života treba da nauče da prihvate sebe onakvima kakvi jesu, a ne da se upuštaju u preteranu kritiku. Treba i da se trude da ne pridaju toliko značaja materijalnim stvarima, to ih uništava.

Daždbog 23. jul - 23. avgust

Daždbog je bio bog sunca i sunčeve svjetlosti, a takođe i zaštitnik vjenčanja. Nije ni čudo što postoji vijekovna tradicija sklapanja brakova od kraja jula do kraja avgusta (dakle, u vrijeme kada vlada Daždbog). Osobe rođene u ovom znaku su ljupke, strastvene, nestrpljive prirode. Međutim, neke osobine moraju da koriguju, a teško im je da izabetu samo jednog partnera za život. Imaju mnogo pozitivnih osobina, veseli su, otvoreni, velikodušni... Ako nađu posao po svom ukusu, ne ginu im uspjeh i visoka pozicija.

Maja 24. avgust - 8. septembar

Maja je bila boginja prirode, vrtova i njihovih plodova. Nije iznenađujuće što ljudi koji su pod njenim patronatom preferiraju udobne kuće u mirnom kraju u odnosu na ogromne stanove u centru velikog grada. Takođe vole da se opuštaju u prirodi sa bliskim ljudima, odlikuju ih ljubaznost, suptilnost, osjećaj za proporciju i blagi smisao za humor. Nikada nisu grubi, retko gube živce. Maje su odlične žene i muževi. Jedino u njihovom karakteru na čemu treba da porade je preterana sklonost ka analiziranju onoga što se dešava. Trebalo bi da nauče da se oslobode briga i da gledaju na svijet optimističnije.

Rožanice 9. - 11. septembar

U slovenskoj mitologiji Rožanice su se smatrale boginjama života i sudbine. Ljudi koji su rođeni pod njihovim patronatom navikli su da se u svemu oslanjaju samo na sebe. Njima je teško ili neprijatno da prihvate pomoć čak i bliskih ljudi. Takođe, najčešće su monogamni i vole mirne i harmonične veze. Strastvena osjećanja za njih su slična opsesiji i bolesti. Vrijedni su radnici, posebno su odgovorni ako vole svoj posao. Ne prija im tajnovistost, više vole otvorene odnose i lake komunikacije.

Mokoš 12. - 27. septembar

Mokoš je boginja sudbine, porodične sreće i prosperiteta. Ljudi rođeni pod njenim pokroviteljstvom obično veruju u sudbinu, primećuju sve njene znake i teže duhovnom znanju. Bez obzira na godine, oni su mudri i mogu da daju zaista dobar savjet. Odlikuju se istrajnošću i odgovornošću, mogu da rade danima, a da ne primjećuju umor. Ipak, umeju da se odmore i opuste. Novac im dolazi ne samo kroz rad, već i u vidu poklona i iznenađenja. Nedostaci su što su preterano tvrdoglavi i mrzovoljni. Moraju da nauče da slušaju mišljenja drugih ljudi i prihvate ih onakvima kakvi jesu.

Svarožič 28. septembar - 15. oktobar

Svarožič je bio bog zemaljske vatre, a smatrao se i pokroviteljem profesija. Ljudi koji su rođeni u ovom znaku takođe ne mogu da žive bez posla ili omiljenog hobija. Štaviše, oni su, po pravilu, majstori svih zanata, imaju savršen ukus, privlači ih sve lijepo. Osim toga, veoma su šarmantni i skloni diplomatiji. Ali to ih ne sprečava da izraze svoje mišljenje i često izađu kao pobednici iz spora. Oni vole svoju porodicu i vjeruju u pravu ljubav za ceo život. Njihove negativne karakterne osobine, koje bi trebalo iskorijeniti, uključuju ćudljivost i nesposobnost da odgovore na kritiku.

Morana 16. oktobar - 1. novembar

Morana je bila boginja zime i smrti. Međutim, Sloveni su vjerovali da se nje ne treba plašiti, jer ova boginja nije nagoveštavala kraj života, već mu je davala druge kvalitete. Ove osobe odlikuje snažan karakter, odlučnost, samopouzdanje i izdržljivost. Za njih je borba razvoj, iz koje gotovo uvijek izlaze kao pobjednici. Ostaju vitalni sve do kraja života i dugo žive. Što se ljubavi tiče, u tome im nema ravnih: muškarci uspijevaju da osvoje svakog, a žene važe za fatalne ljepotice. Odlikuje ih i rigidnost, koju bi trebalo da iskorene. U suprotnom, može se desiti da rječju ili dijelom povrijede druge.

Semargl 2. - 22. novembar

Semargl je bog vatre i vatrenih žrtava. Takođe, vjerovalo se da je bio glasnik između nebeskog i zemaljskog svijeta. Ljudi koji su rođeni pod njegovim patronatom pokušavaju da dođu do same suštine svega, vide cilj i ne vide prepreke, a često su zahtijevni i prema sebi i prema drugima. Šta god da preduzmu, čibne to potpuno posvećenoi sa strašću. Isto, inače, važi i za odnose. Spremni su da učine sve za svog partnera, vole iskreno i duboko. Istina, zahtijevaju ista osjećanja zauzvrat. Nedostaci ovih osoba su impulsivnost i povremeni izlivi agresije. Moraju naporno da rade da ovo iskorijene.

Zima 22. - 30. novembar

Sloveni su Zimu predstavljali kao ljepoticu blijedog lika u toplim haljinama, koja je samo jednim dahom uspijevala da zamrzne sve oko sebe. Osobe rođene pod njenim patronatom, na prvi pogled, takođe mogu da izgledaju neosvojivo i hladno, međutim, nakon pet minuta razgovora s njima, shvatate da ne možete da nađete ljubazniju osobu. Odlikuju ih plemenitost i visok osećaj za moral, uzdržanost i poštovanje principa. Jednostavno im je nemoguće nametnuti svoje mišljenje, oni jasno znaju kako da žive, i ne podležu pritiscima. Ali, nikomene nameću svoje mišljenje. Ljude doživljavaju onakvim kakvi zaista jesu. Zahvaljujući ovim osobinama, uvijek imaju mnogo prijatelja, a njihov lični život je takođe uspješan.

Virgon 1. - 10. decembar

Virgon je bila boginja bolesti i smrti. Istovremeno, mnogi Sloveni su nosili amajlije sa njenim likom na posebno važne ili čak opasne datume po njih. Dakle, nije imala negativan značaj. Ljudi rođeni pod okriljem Virgona su obično veoma bistre ličnosti. A njihova glavna osobina je nezavisnost. Uvijek su sigurni kako da žive i ne vole da im se daju savjeti. Odlikuju ih istrajnost i odlučnost, pravi su borci u životu! Žene često imaju muški karakter, ili bar znaju da ravnopravno komuniciraju sa suprotnim polom. Često je predmet njihove ljubavi osoba druge nacionalnosti. Preterana sebičnost im je nedostatak.

Kuračun 11. - 23. decembar

U slovenskoj mitologiji, Kuračun je bog zimske sezone, koji zapoveda hladnoćom i mrazom. Osobe rođene pod njegovim patronatom su pravi radoholičari, bukvalno ne mogu da sede besposleni. Oni su odgovorni radnici koji sva svoja zaduženja izvršavaju. Na prvi pogled, predstavnici Kuračuna mogu da izgledaju ne baš društveni, čak zatvoreni. Međutim, ako se zbližite i sprijateljite sa njima, onda ne možete naći boljeg sagovornika: oni mogu da nastave razgovor o bilo kojoj temi, imaju odličan smisao za humor, a ponekad su i oštri na jeziku. U vezama su takođe prilično društveni, sa njima se slažu skoro svi znaci ovog horoskopa. Jedino na šta treba da obrate pažnju jeste zdravlje. Moraju da vode zdrav način života i vježbaju.

