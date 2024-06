HOROSKOP ZA LJETO 2024: Ništa bez retrogradnog Merkura, tri ključna događaja "udariće" na veze i brakove

Astrologija otkriva šta nam donosi ljeto 2024. godine!

Ljeto 2024. je povezano sa ključnim događajima kao što su srednje tačke između pomračenja, koje ponekad donose više promjena od samih pomračenja. Ovo su periodi u godini kada se čini da nešto ne ide po planu i može da nas navede da uradimo nešto što nije bilo predviđeno. A onda se ispostavi da je upravo taj scenario u naše živote donio događaj iz horoskopa.

Pored toga, tokom ljeta ćemo videti prelazak Crnog Mjeseca u znak Vage, koji je odgovoran za veze, što znači da će se fokusirati na temu izdaje, ljubavnih trouglova i nesporazuma u ​​parovima. Ipak, ne mogu patiti samo ljubavne veze, jer Lilit u vazdušnim znacima donosi tračeve i netačno prenesene informacije.

Srednje tačke između pomračenja u ljeto 2024

Dani koji mogu da donesu neobične događaje su 21. jun, 29. jul i 6. jul 2024. Oni djelimično mogu da uključuju i ono što se dešavalo tokom perioda pomračenja od 25. marta do 8. aprila i vjerovatno će se nastaviti tokom jeseni od 18. septembra do 2. oktobra. Na primjer, ako ste upoznali partnera u periodu od 25. marta do 8. aprila, onda bi važan događaj u vašoj vezi mogao da se dogodi na datume srednjih tačaka. A ako ste tada bili na razgovoru za posao, onda na datume srednjih tačaka možete da dobijete novu poziciju ili možete naglo da odlučite da raskinete ugovor.

Dvostruki pun Mesec u Jarcu

Obično svaki horoskopski znak ima dvije lunacije u toku godine - jedan mlad Mjesec i jedan pun Mesec, što za neku situaciju donosi logičan početak i kraj ciklusa. Ipak, 22. juna i 24. jula biće čak dva puna Mjeseca u Jarcu, što će staviti tačku na ono što je za vas moglo da počne 11. januara. Setite se koji ciklus i u kojoj oblasti života ste započeli nešto novo. Čini se da ova konkretna situacija ima dva ishoda. Razmislite unapred - 22. juna vaša odluka može da bude emotivna, ali ćete 24. jula racionalnije pristupiti tom pitanju.

"Glavni trend ljeta je razumijevanje sebe u odnosima sa drugima. Pogledajte svoje ponašanje i svjesno prestanite da se ponašate 'na staromodan način'. Ako birate nedostupne partnere, onda je ljeto 2024. možda konačna prilika da priznate da se ne radi o njima, već o vašoj percepciji sebe. Merkur u Lavu će preći u retro fazu, tako da svoj ego ispitujte sa svih strana. Ko ste vi, kako živite i kakav život sanjate da živite? Koliko dugo ćete to odlagati? Ko treba da uđe u vaš život da vas spase?", rekla je ruska astrološkinja Julija Lifanova.

Period izdaje i avantura u vezama zbog Lilita u Vagi

Od 30. juna Crni Mjesec ulazi u znak Vage i stavlja snažan akcenat na ljubavne probleme. Kod parova mogu da se pogoršaju pitanja izdaje, ljubavnih trouglova i povratka bivšima. Stvar je u tome što će Lilit slediti znak Čvora ​​prošlosti, tako da ćete sigurno poželjeti da uđete u neku vrstu romanse po drugi put i ponovo doživite ono kroz šta još niste prošli.

Ne osuđujte, ponekad je važno da doživite nešto nekoliko puta da biste vidjeli obrazac u svom ponašanju. Na primjer, možete da se vratite partneru koji vas je prevario da biste shvatili da su vam ta bol i ogorčenost poznati. To znači da imate toksičan odnos. Ovo neće biti karma, to će biti stvar vašeg izbora, koji ne činite svjesno.

Retrogradan Merkur u Lavu - povratak prošlim ljubavima, kreativnosti i idejama

Od 5. do 28. avgusta 2024. nas očekuje period retrogradnog Merkura, koji će se tehnički pomjeriti sa 4. stepena Device i "zaglaviti" na 21. stepenu Lava. Ovo sugeriše da će mnogi Lavovi, kao i Ovnovi, Device i Strijelčevi, biti svjetionici iz prošlosti za druge ljude. Vjerovatno će u vašem ljubavnom životu biti više poseta bivših, a u poslovnom životu vas čekaju odluke na osnovu onoga što vam donosi utjehu i radost. Mnogi ljudi će tokom ovog perioda željeti da im bude zabavnije.

Konjunkcija Marsa i Jupitera u Blizancima

Ljeto će se završiti konjunkcijom Marsa i Jupitera 16. avgusta 2024, šireći ambicije kroz nove veze. Do kraja avgusta 2024. očekujte da će vam u život ući puno novih ljudi i među njima će biti neko ko je važan. To je najvjerovatnije osoba koja će na vas uticati terapeutski, jer ćete ga doživljavati kao učitelja ili mentora. Nakon nekoliko razgovora, shvatićete mnogo o sebi i u kom pravcu želite da idete.

