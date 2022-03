Naftni distributeri Republike Srpske: Potražnja za gorivom povećana tri puta

Nabavna cijena naftnih derivata povećana je skoro 70 feninga u posljednjih mjesec dana, a potražnja na benzinskim pumpama je veća čak tri puta nego inače, izjavio je Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftnim derivatima RS.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

On tvrdi da su došli u situaciju da se benzinske pumpe snabdijevaju na dnevnom nivou zbog povećane tražnje.

"Postojeći kapaciteti nisu dovoljni da odgovore na trenutnu prodaju. Uvoz je takođe povećan i zbog trenutne potražnje i zbog mogućeg nastavka povećane prodaje, kao što je slučaj posljednjih dana. Ulazne cijene se mijenaju svaki dan i stalno rastu", tvrdi on, prenosi Srpskainfo.

"Mislim da neće doći do nestašice u onom pravom smislu da distributeri nafte nemaju mogućnost da kupe gorivo, odnosno da nafta bude nedostupna. Ali, moguće je da se zbog povećanja potražnje dođe do problema sa snabdijevanjem, a samim tim do nemogućnosti da benzinske pumpe imaju u ponudi sve vrste goriva. Svakako će se otvarati nova tržišta snabdijevanja ukoliko dođe do prekida u lancu trenutnih eksternih izvora", zaključuje Trišić.

Gorivo na benzinskim pumpama je skoro tri marke.