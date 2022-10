Od ponedjeljka slijedi novo poskupljenje goriva

Naredne sedmice malopordajne cijene naftnih derivata u Republiku Srpsku biće veće, što je posljedica naglog porasta ulaznih cijena, rekao je Srni direktor za komercijalne poslove "Krajinapetrola" Ognjen Erić.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Naredne sedmice malopordajne cijene naftnih derivata u Republiku Srpsku biće veće, što je posljedica naglog porasta ulaznih cijena, rekao je Srni direktor za komercijalne poslove "Krajinapetrola" Ognjen Erić.

"Ulazne cijene naftnih derivata u Republiku Srpsku od ponedjeljka, 10. oktobra, biće više za od 10 do 15 feninga nego trenutne maloprodajne. To će se vjerovatno vrlo brzo odraziti na prodajne cijene tako da ćemo u narednoj sedmici morati povećavati naše maloprodajne cijene", istakao je Erić.

On je dodao da postoji mogućnost da, usljed geopolitičkih kretanja, na svjetskoj berzi nafte dođe do stabilizacije cijena što bi moglo uticati i na smanjenje maloprodajnih cijena na tržištu Srpske.

Komentarišući potencijalnu zabranu uvoza ruske nafte u Srbiju, Erić je rekao da to ne bi trebalo dovesti do problema sa snabdijevanjem naftnim derivatima u regionu, ali da je izvjesno da će dovesti do porasta cijena u odnosu na trenutni nivo.

"Pretpostavke su da ne bi trebalo biti problema u snabdijevanju", rekao je Erić.