Do kraja godine bez rasta cijena goriva u Srpskoj

Cijene goriva u Republici Srpskoj do kraja godine trebale bi biti stabilne, tvrde iz Privredne komore RS.

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Dragan Trišić izjavio je danas da se cijena dizela u maloprodaji kreće od 2,60 do 2,80 KM po litru, a benzin od 2,50 do 2,60 KM, te da je u proteklih mjesec dana evidentan pad maloprodajne cijene čak do 90 feninga.

On je dodao da je to uslovljeno padom cijene barela nafte koja se na svjetskim berzama kreće i do 75 dolara, ali i time da na tržištu postoje ogromne količine ovog proizvoda.

"Očekuje nas vrijeme stabilizacije cijena. Naše tržište je konkurentno, cijene su niže u odnosu na Srbiju, Hrvatsku. Mislim da do kraja godine neće biti rasta cijena, promjene možemo očekivati u prvom kvatralu naredne godine", rekao je Trišić.

On je ocijenio da je Organizacija zemalja izvoznica nafte /OPEK/ posljednjih mjeseci donijela niz nerazumnih odluka, te da se instrument smanjenja proizvodnje nafte za dva miliona barela dnevno koristi kao politički instrument za obračun nekih geopolitičkih odnosa.

"OPEK koji je donio takvu odluku da se smanji proizvodnja i samim tim doveo tržište u situaciju da imamo disbalans snabdijevanja govori da se dešavaju stvari koje ne idu u prilog logici ili pozitivnom rješavanju određenih problema", zaključio je Trišić.

(Srna)