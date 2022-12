Građani se nadaju da će jeftinije gorivo uticati na pojeftinjenje drugih proizvoda

Snižavanje cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini se nastavlja iz dana u dan, a razlika u cijeni za litar goriva u odnosu na period prije nekoliko mjeseci je već preko 1 KM.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Podaci sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine jutros pokazuju da najniža cijena benzina u Sarajevu iznosi 2,46 KM, a dizela 2,76 KM, a isto je i u Tuzli. U Mostaru je slična situacija - benzin 2,51 KM, a dizel 2,76 KM.

Cijene su različite od kompanije do kompanije, ali je evidentno da su cijene već danima u padu na svim benzinskim pumpama.

Smanjenje cijena je uslovljeno padom cijene barela nafte koja se na svjetskim berzama kreće i do 75 dolara, ali i time da na tržištu postoje ogromne količine ovog proizvoda.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Dragan Trišić izjavio je prije dva dana da se cijena dizela u maloprodaji kreće od 2,60 do 2,80 KM po litru, a benzin od 2,50 do 2,60 KM, te da je u proteklih mjesec dana evidentan pad maloprodajne cijene čak do 90 feninga.

Građani se nadaju da će pad cijena goriva izazvati lančanu reakciju odnosno pojeftinjenje drugih proizvoda i usluga. Ipak, analitičari procjenjuju da bi cijene goriva opet mogle rasti u prvom kvartalu naredne godine.

(Klix)