Višković najavio: Minimalna plata biće povećana

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je povećanje minimalne plate u Srpskoj.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Višković je naveo da će Vlada, iako to nije njena obaveza, utvrditi iznos minimalne plate, jer Unija udruženja poslodavaca i sindikat ne mogu da se dogovore.

"Mislim da se mnoge obaveze nekorektno prebacuju na Vladu. To je prevashodno bila obaveza Unije udruženja poslodavaca i sindikata da sjednu i dogovore se. Oni to uporno izbjegavaju nekoliko godina i čekaju da Vlada to uradi, što će i učiniti", rekao je Višković.

On je upitao Uniju udruženja poslodava i sindikat zašto ne ulože više napora i bježe od svog dijela posla.

"A kada to uradi Vlada, kritikovaće, jedni što iznos nije veći, a drugi što je toliki koliki je. Po zakonu, to je njihova obaveza. Nemojte ići da slavite Novu godinu na nekim destinacijama. Sjedite, pričajte pet sati ili pet dana i dogovorite se. Sada ja to tražim od njih", rekao je Višković za "Glas Srpske".

Višković je poručio da želi da se zna prava istina i da je dosta više da se kriju iza nekoga i da neko drugi radi njihov posao.

SRNA