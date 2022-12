Sindikat zahtijeva od Viškovića da odmah utvrdi iznos najniže plate u RS

Savez sindikata Republike Srpske saopštio je da zahtijeva od predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića da u skladu sa zakonskim ovlašćenjima odmah utvrdi novi iznos najniže plate za 2023. godinu.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

U Savezu sindikata kažu da "vremena više nema".

"Podsjećamo Vas da smo u zadnjih šest mjeseci, cijeneći inflaciju, odnosno drastičan porast troškova života, ali i usluga, zahtijevali da utvrdite novi iznos najniže plate. Vi to niste učinili. Povećali ste plate u javnom sektoru nekoliko puta tokom ove godine i mi smo u tome učestvovali, ali niste, iako to povećanje ne utiče na javna budžetska sredstva, povećali iznos najniže plate", navode u Savezu sindikata.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, za septembar 2022. godine 65.985 radnika u realnom sektoru prima najnižu platu i manje od toga.

"Do iznosa od 1.000 KM platu prima 150.547 radnika. To znači da više od polovine zaposlenih zaradi platu za svoj pošten rad do 1.000 KM i to u trenutku kada je za hranu jednoj četvoročlanoj porodici potrebno 1.035 KM, prema posljednjim podacima za oktobar mjesec ove godine", zaključuju u Savezu sindikata.

(Mondo)