Ministar najavio veće i ozbiljnije inspekcijske kontrole u poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić najavio je danas veće i ozbiljnije inspekcijske kontrole, uz praćenje informacionog sistema, te dodao da to podržavaju pošteni poljoprivredni proizvođači.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nakon sastanka sa predstavnicima republičkog Inspektorata, Minić je rekao da je dogovorena metodologija, odnosno preventivna kontrola nakon prijave tova, sjetvene površine i slično, koju će raditi Agencija, a zatim to preuzima Inspektorat.

Kao prioritet na sastanku su definisane kontrole podsticaja u Republici Srpskoj, koje počinju od sljedećeg mjeseca.

Kontrole će se raditi direktno na gazdinstvima i kontrolisati broj grla, evidencija i dokumentacija. Biće provođene u kontinuitetu tokom cijele godine, a na raspolaganju je 60 inspektora.

Minić je istakao da su glavni republički inspektor i inspektori koji rade na terenu dali obećali da će biti sistem kontrole odmah po završenoj mjeri i po prijavama u Ministarstvu.

"To će raditi naša interna kontrola, a nakon toga po obračunatoj mjeri, po isplati sredstava, to će raditi Inspektorat i vidjeće se rezultati i pratićemo na terenu", rekao je Minić novinarima u Banjaluci i dodao da postoje oni koji zloupotrebljavaju sredstva.

On je ukazao da su kontrole obaveza i dužnost, jer se, kako kaže, dijeli državni novac koji su poreski obveznici uplatili u budžet.

Minić smatra da će sigurno u ovoj godini sa pojačanim kontrolama uštedjeti značajan iznos sredstava, te podsjetio podsjetio na određenu problematiku i otpor na terenu kada je riječ o drvno-šumskim sortimentima i premiranje muznih grla.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo ima podršku da se u ovoj oblasti uradi kontrola i da podsticajna sredstva koja se dijele dođu do poštenih poljoprivrednih proizvođača.

On je naveo da je u prošloj godini ušteđeno kontrolom 600.000 KM kada je riječ o sjetvenoj površini pšenice.

Govoreći o nazimicama, Minić je rekao da više od 40 odsto onih koji su bili predmet kontrole nisu bili uredni.

"To su značajna sredstva", rekao je Minić i pojasnio da je pravilnik za ovu godinu prilagođen tako da bude što manji spektar mogućnosti malverzacija.

On je napomenuo da je Ministarstvo dobilo mnogo pisama da su pojedini poljoprivredni proizvođači koji su imali malu površinu upisanu u registru APIFA kupovali ogromne poljoprivredne mašine sa podsticajima od 30 do 40 odsto i prelazili u komercijalne i nakon godinu, do dvije dana, zatim traktore prodavali u Federaciju BiH, iako u saobraćajnoj dozvoli postoji zabrana otuđenja.

"Zato smo ove godine u Pravilniku predvidjeli koje su to zemljišne površine koje mogu odgovarati snazi radne mašine, osim voćara", zaključio je Minić.

Glavni republički poljoprivredni inspektor Dragan Mataruga rekao je da se kontrolama daje podrška poljoprivrednicima koji rade u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Mataruga je naveo da se kontrole podsticaja odnose na širok spektar mjera koje daje resorno ministarstvo, a ove godine podsticaji iznose 180 miliona KM.

"Želimo da se ta sredstva utroše na najbolji način. Poljoprivredna inspekcija kontroliše da li su ova sredstva dodijeljena u skladu sa zakonom i važećim Pravilnikom", pojasnio je Mataruga.

Govoreći o propustima, Mataruga je rekao da je najviše problema bilo prisutno kod proizvodnje nazimica.

"Više od 60 proizvođača je bilo koji nisu zadržali nazimice godinu dana i više koliko je bilo planirano pravilnikom i prema njima su preduzete mjere, prekršajni nalozi i naređen povrat podsticajnih sredstava za nedostajuća grla na terenu", rekao je Mataruga.

Mataruga je pojasnio da se prekršajni nalozi razlikuju po iznosima u zavisnosti od toga da li se radi o fizičkom, pravnom licu ili preduzetniku, a kazne su od 2.000 do 3.000 KM.