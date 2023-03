Zakazano sprovođenje prinudnog izvršenja: "Autoprevoz" sa sudskom policijom plijeni zemljište Stare autobuske stanice

"Autoprevoz" će uz pomoć sudskih izvršitelja i policije preuzeti od Grada Banjaluka atraktivno zemljište Stare autobuske stanice koje se nalazi u samom centru, objavio je portal "Capital".

Izvor: MONDO/Siniša Stanić

Riječ je o zemljištu na atraktivnoj lokaciji na kojoj se trenutno nalazi parking, a oko kojeg se "Autoprevoz" i Grad godinama spore.

Nakon što su sudovi odlučili u korist banjalučkog preduzeća, dogovor oko predaje mirnim putem između dvije strane nije postignut, zbog čega je "Autoprevoz" zatražio od Okružnog privrednog suda u Banjaluci da pokrene izvršni postupak.

Sud je za 13. april ove godine zakazao sprovođenje prinudnog izvršenja.

"Izvršenje će provesti sudski izvršitelji ovog suda uz asistenciju sudske policije i policije", navodi se u zaključku suda donesenom polovinom prošle sedmice koji je u posjedu pomenutog portala.

Piše i da će se prinudno izvršenje provesti tako što će sudski izvršitelj tražiocu izvršenja predati u posjed gore označene nekretnine, oslobođene od lica i stvari.

Izvršenje se sprovodi na način da sudski izvršitelj nakon što udalji lica i ukloni stvari sa nekretnine, predaje nekretninu u posjed tražiocu izvršenja.

"Nalaže se tražiocu izvršenja da bude prisutan na licu mjesta izvršenja, te da o svom trošku obezbjedi odgovarajuću radnu snagu u zakazano vrijeme", navodi se u zaključku.

Dodaje se i da je sudski izvršitelj dužan i ovlašten da udalji sva lica iz nepokretnosti u skladu sa zaključkom ovog suda, te da omogući ulazak tražioca izvršenja u nekretnine.

Direktor "Autoprevoza" Sladomir Đurić je precizirao da će ovo preduzeće, na osnovu zaključka suda, prinudno preuzeti zemljište Stare autobuske stanice na kojem se trenutno nalazi parking.

Kaže da su i dalje spremni za dogovor sa Gradom kako bi se na toj lokaciji i dalje mogao naplaćivati parking, ali da dio prihoda ide i njima.

Pojašnjava da u skladu sa zakonom samo Grad Banjaluka može da naplaćuje parking, dok bi oni mogli ukoliko bi potpisali ugovor sa Gradom.

Ukoliko ne bude sluha u Gradskoj upravi za postizanje dogovora, kaže da će oni ograditi svoje zemljište.

"Iako imamo presudu kojom nam je dosuđen ulazak u posjed, mi na to čekamo već dvije godine. Bez obzira na to i dalje smo spremni za dogovor sa Gradom. Želimo da građani nastave da tamo parkiraju svoja vozila, a da mi kao vlasnici po tom osnovu ostvarujemo neki prihod. To bi se moglo uraditi ako Grad bude zainteresovan za dogovor kojim bismo regulisali međusobna prava i obaveze", kazao je Đurić.

U slučaju da Grad ne pristane na to, kaže da neće dozvoliti da neko koristi zemljište za koje su se borili 20 godina.

Inače, "Autoprevoz" je ovo zemljište još prije desetak godina prodao firmi "Bewo real estate", te će ga u skladu sa ugovorom prvo preuzeti "Autoprevoz", a zatim predati toj firmi.

Sladomir Đurić je pojasnio i da je na osnovu sudskih presuda "Autoprevoz" vlasnik i drugih parcela u samom centru grada na kojem je izgrađena Vidovdanska ulica, trotoari, park u kojem je spomenik "12 beba", kao i takozvani "krašev" parking, ali da za njih nisu tražili ulazak u posjed.

"Smatramo da je to, ipak, infrastruktura Grada i da ne treba da tražimo ulazak u posjed tih nekretnina. Zbog toga samo pokrenuli spor kojim tražimo da se putem sudske eksproprijacije nama isplati nadoknada od 12 miliona KM za to zemljište, jer ne možemo tražiti ulazak u posjed ulice i trotoara", kaže Đurić.

Iz Gradske uprave im je odgovoreno tako što je Pravobranilaštvo Republike Srpske na njihovu tužbu izjavilo protivtužbu, a o tome je "Capital" pisao u tekstu "Autoprevoz" tužio Grad Banjaluku za 12 miliona KM.

Komentar gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića novinari nisu uspjeli da dobiju jer je bio nedostupan.

Spor između „Autoprevoza“ i Grada oko zemljišta vrijednog desetine miliona maraka traje skoro dvije decenije, a konačnu riječ dao je Ustavni sud BiH koji je poništio presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci u korist Grada i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda da je stara autobuska stanica vlasništvo "Autoprevoza".